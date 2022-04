"Sí es mi sobrina"; AMLO promete cero impunidad en caso de "moche"

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que haya "cero impunidad" en el caso de su sobrina Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada de Tamaulipas, quien se vio involucrada en días pasados en un presunto "moche", de acuerdo a audios que circularon en redes sociales.

En conferencia mañanera, López Obrador reconoció a Urzula Salazar como su sobrina, pero aseguró que no permitirá que nadie viole la ley.

"Y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen: no amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción ni impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie", lanzó el presidente.

"Puede ser un familiar cercano, lejano, cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado, esa es mi postura", aseguró.

López Obrador comentó que la diputada Salazar Mojica "es hija de una prima hermana".

Sin embargo, expuso que si la ve por la calle no la identificaría, pues no tiene relación con ella en nada.

"No hay ninguna relación y además ni se le puede juzgar sumariamente; o sea, se tiene que probar primero, y segundo, no debe de haber impunidad para nadie", añadió.

Comparó el caso con el reportaje de la casa gris" de su hijo José Ramón López Beltrán, en el que también pidió no hacer juicios sumarios y prometió que no habría impunidad.

EL POLÉMICO AUDIO

El pasado 25 de marzo, se dio a conocer un audio de una llamada telefónica de Salazar Mojica con un proveedor quien le indica a este incremente el monto de las facturas y le haga la devolución del dinero en efectivo, en tanto ella se compromete hacerse cargo del pago de los impuestos.

En la llamada telefónica no se establece si se trata de un proveedor del Congreso del Estado o un proveedor de la diputada Úrsula Patricia en lo particular, pero lo cierto es que indica al proveedor incrementar sin problema el monto de la facturación, pero a cambio deberá devolver el 10 por ciento del monto en efectivo.

En el audio se le escucha decir a la legisladora morenista: "A ver, te acuerdas que te dije que ocupaba efectivo".

"Cómo tú quieras, este, como quiera ahí se subió ese efectivo que eran 10 ¿no?", responde el proveedor.

La diputada Úrsula Salazar, sobrina del presidente @Lopezobrador_, exige "moche" a proveedores del Congreso de Tamaulipas.

La diputada habla de una suma de 50 mil que habrá de hacerlo con todos quienes son sus proveedores, a quienes se les autorizado elevar la facturación para luego reintegrar a ella en efectivo.

En la llamada Salazar Mojica menciona que las facturas desglosadas se las entrego a "Santos" para su aprobación y turno a pago. Santos Lozano era el director de Adquisiciones del Congreso, pero con el cambio de Presidencia de la Junta de Coordinación fue despedido.

Finalmente indica al proveedor que facture por un monto de 100 mil pesos, de los cuales a ella le deberá enviar 20 mil pesos en efectivo.

Ante ello, el diputado Félix Fernando García Aguiar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, indicó que la investigación financiera y administrativa que se encuentra en curso en el Congreso del Estado será ampliada a efecto de establecer si la diputada Úrsula Patricia Salazar se encuentra implicada ya que ella como legisladora forma parte del Comité de Compras del Congreso.

(Luis Ramos)