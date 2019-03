"Si damos recursos a refugios para mujeres, otras ONG pedirían lo mismo"

MARILUZ ROLDÁN 04/03/2019 09:31 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se han malinterpretado las acciones del gobierno respecto a los refugios para mujeres víctimas de violencia extrema, pero reiteró que están buscando una opción para hacer llegar los recursos, porque hacer una excepción y entregar el dinero a esas organizaciones abre la puerta para que otras quieran lo mismo.

En la conferencia matutina de este lunes, el mandatario habló sobre el tema de los refugios, el cual ha causado controversia ante sus comentarios del viernes pasado sobre que se entregarían los recursos directamente a las beneficiarias.

Hoy el presidente señaló que aún están definiendo la estrategia a seguir, pero resaltó: "Yo creo que se está malinterpretando, para empezar, todo el gobierno tiene el compromiso moral, legal, de ayudar a mujeres acosadas, afectadas, agraviadas y a toda la población. Es nuestra responsabilidad hacer y se está haciendo".

Destacó que tanto la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, son conscientes de la problemática y tienen la sensibilidad para atender el tema.

Vamos a seguir ayudando, lo que queremos es que el mecanismo de ayuda sea lo mejor posible y que llegue completa la ayuda", reiteró López Obrador.

Al ser cuestionado sobre si los recursos se entregarán directamente a las mujeres agraviadas, el Presidente respondió: "Que se busque la forma, porque no quiero abrir la puerta, porque al momento que empecemos con excepciones, todos van a plantear lo mismo y se abusó del mecanismo de darle dinero a las organizaciones no gubernamentales".

Aseguró que se entregaban miles de millones de pesos a estas organizaciones, pero hubo actos de corrupción, ya que los recursos no llegaban a quienes lo necesitaban.

Destacó que: "si empezamos con excepciones ya no vamos a tener autoridad, porque entonces me van a pedir los de las estancias infantiles que hagamos lo mismo, me van a pedir los de los CENDIS que hagamos lo mismo".

El presidente López Obrador dijo que por eso están buscando la forma de que el apoyo continúe y que incluso va a aumentar, por lo que va a instruir a la secretaria de Gobernación a tomar cartas en el asunto de forma inmediata.

Cómo vamos a dejar nosotros sin apoyo a las mujeres que lo requieren", cuestionó el mandatario, quien enfatizó que su gobierno busca justicia para toda la población, por lo que aseguró que las beneficiarias tendrán todo la ayuda que necesiten.



