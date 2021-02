''Si alguien no se rinde, somos nosotras'', el papel de las mujeres en los colectivos de búsqueda

¿Qué es lo que las mueve? El amor de una madre, por ejemplo ellas dicen: yo no voy a descansar hasta que sepa dónde está mi hijo o hasta que le pueda dar un entierro digno o hasta que me digan que le pasó. He visto a mujeres de 60 años que se suben a los montes y rascan. Hay tantas ganas de encontrar que ponen toda la fuerza posible, toda su energía para hacer ese trabajo como que van tan enfocadas en lo que se tiene que hacer que se hace”, explica Érika Lozano.