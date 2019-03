''Si alguien no se rinde, somos nosotras'', el papel de las mujeres en los colectivos de búsqueda

FRIDA MURIEL MENDOZA ARRUBARRENA 07/03/2019 08:50 p.m.

En México, un país en el que hay registro de más de 40 mil desaparecidos, el papel de los colectivos de búsqueda tiene un papel fundamental. Dentro de los grupos de personas que se dedican a investigar y buscar en los montes a sus familiares desaparecidos, existe una constante: las mujeres son quienes encabezan las pesquisas. Pero ¿por qué hay más mujeres que se dedican a buscar? Este 8 de marzo lo explicamos:

En entrevista con La Silla Rota, Leticia Hidalgo Rea, fundadora del colectivo Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos(as) en Nuevo León (FUNDENL) cuenta sobre el trágico día que cambió su vida y la de cientos de personas en su estado.

El 11 de enero de 2011 un grupo de hombres armados, algunos de ellos vistiendo chalecos de policías de Escobedo, Nuevo León, entraron a mi casa a robar muchas de nuestras pertenencias de valor y antes de irse se llevaron a mi hijo mayor, Roy Rivera Hidalgo", cuenta.

Desde ese momento Leticia Hidalgo comenzó a buscar los medios para encontrar a Roy, que en aquel momento tenía 18 años.

Inicialmente Leticia acudió con el Ejército, después con el Ministerio Público y con la Policía. No obtuvo respuesta.

"Estuvimos esperando mucho de ellos porque les entregué fotografías de los lugares con lo que rastreé de uno de los celulares que nos robaron y nada. Me decían que estaban trabajando pero no veía nada claro por lo que empecé a realizar la búsqueda con mis propios recursos", cuenta.

En cuanto inició su búsqueda, Leticia logró localizar una de las dos camionetas que le robaron, la captura de tres secuestradores y el rescate de tres personas secuestradas pero no logró hallar a Roy.

En este peregrinar fui encontrando a más personas que tenían un familiar desaparecido, madres, abuelas, hermanas, hijas, esposas... mujeres en su mayoría; comenzamos a conocernos e intercambiamos datos, nos dimos cuenta que las autoridades no nos estaban ayudando".

En 2015, FUNDENL comenzó a buscar en campo tras una previa capacitación con el Grupo Vida. Fueron el quinto colectivo en la República Mexicana que salió a buscar a los montes.

"Usamos por lógica todas las herramientas de búsqueda: guantes, cubrebocas, botas, sombreros, picos, varillas. Cada quién pagó lo que necesitaba", cuenta.

Durante estas búsquedas el colectivo ha encontrado campos de exterminio con miles de restos, en todas sus búsquedas en diferentes municipios de Nuevo León, con excepción de uno, han hallado los restos.

Sin embargo, tanto en FUNDENL como en diversos colectivos, las mujeres son quienes encabezan las búsquedas, ¿por qué?

Erika Lozano, periodista independiente y miembro del proyecto adondevanlosdesaparecidos.org, cuenta que durante su trabajo de acompañamiento en la búsqueda de desaparecidos, la mayoría de los participantes son mujeres.

"No sé si es porque los hombres no puedan dejar a un lado su trabajo pero son ellas las que están buscando, no todo es blanco o negro pero la gran mayoría son mujeres en los colectivos".

En los grupos de familiares que buscamos, hay muy pocos hombres casi todos somos mujeres y si se nota mucho la diferencia cuando hablan los varones los notamos con más seriedad", dice Leticia Hidalgo.

En algunos casos, cuenta Hidalgo, hay padres que quieren participar en las búsquedas pero usualmente se enferman o en otras ocasiones nos dicen que no van a buscar porque "están trabajando".

Nosotras también tenemos que trabajar pero también tenemos que buscar", recalca la fundadora de FUNDENL.

¿Qué es lo que las mueve? El amor de una madre, por ejemplo ellas dicen: yo no voy a descansar hasta que sepa dónde está mi hijo o hasta que le pueda dar un entierro digno o hasta que me digan que le pasó. He visto a mujeres de 60 años que se suben a los montes y rascan. Hay tantas ganas de encontrar que ponen toda la fuerza posible, toda su energía para hacer ese trabajo como que van tan enfocadas en lo que se tiene que hacer que se hace", explica Érika Lozano.

Redes de apoyo

Se han enfrentado a un daño muy profundo (los familiares de desaparecidos) que es un dolor que está ahí, por lo que tener una red de apoyo que te comprende ayuda y crean lazos para encontrar la manera de sanar", dice Érika Lozano

"La colectividad les ha servido para estar acompañadas y organizarse. Lo he visto en distintas ocasiones con mujeres que se unen y tienen en común ha sido poderse encontrar en las demás para sanarse", cuenta Érika.

Los retos como mujer en búsqueda

De acuerdo con Érika Lozano, que no haya respuesta de las instituciones, haya negligencia y que estén buscando con sus recursos y su energía para hacer lo humanamente posible y encontrarlos es uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los familiares de desaparecidos.

Uno de los procuradores una vez nos asignó una licenciada de enlace que no veíamos tantas aptitudes y le preguntamos que por qué nos habían asignado con ella y nos respondió que era ´una psicóloga para que nos entendiera´, siento que en ese momento nos menospreció y trató como unas locas, y estamos más cuerdas que nada. Usualmente actúan como ´ahí vienen estas señoras otra vez´ y siempre es muy diferente su trato con los varones que con nosotras", lamenta la señora Leticia Hidalgo.

Pero también existe otro problema que coinciden: enfermedades terminales. Durante su observación muchos familiares pasan por enfermedades graves como cáncer o complicaciones en la diabetes.

Buscar hasta el final

En ocasiones las autoridades se sienten amenazadas por los familiares, porque son ellos los verdaderos expertos, pero creo que debería ser al contrario, que exista apoyo por parte de las autoridades y aprendan de ellos.

En opinión de Leticia Hidalgo la educación y el sentimiento que se ha inculcado a las mujeres de ser quienes tienen que cuidar y procurar a sus hijos, mientras que los hombres son enseñados para proveer.

Se equivocaron al usar esta estrategia de desapariciones de personas porque históricamente si alguien no se rinde, somos las madres, somos la madre de los desaparecidos", concluye.

