"Si al rescate de jóvenes, sin dejar de perseguir a crimen organizado"

Ante las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador de decir: "al carajo la delincuencia, fuchi, guacala", analistas consideraron que la estrategia de comunicación contra el crimen no funciona en vista del incremento de homicidios, y que el ir al rescate de los jóvenes no debería implicar dejar de perseguir a las organizaciones delictivas.

En el programa de debate que conducen Alfredo González, del Heraldo de México y Jorge Ramos de La Silla Rota, Doria Velez, directora de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que a primera vista la estrategia de seguridad se está llevando de forma errónea, pues el presidente López Obrador lo ha tratado como un asunto de comunicación.

Agregó que en el instituto se hizo un análisis de lo que proponía en campaña y lo que se aprobó, y se encontró que hay una confusión de los paradigmas de seguridad, aunado en que la mayor parte se concentra en la Guardia Nacional.

"Y cuando uno vincula eso con el presupuesto del 2019, sólo 14% se dedica a la prevención, además de que no había claridad en reformas normativas. Lo que sucede actualmente no debe sorprendernos, no debe haber avances si partimos de una estrategia errónea".

Velez también dijo que hay que atacar los problemas microrregionales, como los de Jalisco, y Veracruz. Difícilmente se resolverá la inseguridad con una estrategia general o nacional.

Por su parte, Manelich Castilla, excoordinador de la Policía Federal e integrante del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que aunque comparte lo dicho por Doria Velez, se debe tomar en cuenta que no es momento de evaluar la estrategia, porque por ahora lo que se hace es establecer el modelo sobre el cual funcionará la estrategia.

"Pareciera que se establece modelo gubernativo, control territorial en los estados. En los próximos podremos meses evaluar. Se borró el modelo de inteligencia policial de la Policía Federal. Pero si vamos a las cifras de homicidios tendríamos que pensar que no está funcionando".

Consideró que una cosa es que funcione el programa de becas, lo cual no debería implicar evitar perseguir con rigor a causantes de las masacres.

"Hay evidencia que cuando se detienen a las células responsables de los homicidios se logra la pacificación. Hay que ver a quien se puede rescatar, pero sin dejar de perseguir a la delincuencia organizada", agregó.

El diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna dijo que en cuanto a la Guardia Nacional se debe tomar en cuenta que no está aún actuando al 100%.

"Pero La inseguridad no sólo tiene que ver con un problema de inteligencia policial, sino consumo de drogas por adolescentes, que las venden también en sus escuelas. Es un problema social al que se refiere el presidente de tipo aspiracional, de ser como los narcotraficantes, y eso es responsabilidad de los gobiernos anteriores. Evidentemente el mensaje del presidente no es para los criminales".

"Hay otro al que se puede atacar. Yo no encuentro en la estrategia que no se haya mencionado que no se vaya a perseguir a la delincuencia organizada".

