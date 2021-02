Sí al libre mercado, pero no a productos de mala calidad: Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente”, se reunió este martes con líderes agropecuarios a quienes prometió que no permitirá prácticas desleales como el dumping y la “inundación”, a través de nuestras fronteras, de productos que aunque son “de mala calidad” están afectando directamente a este sector.

Al participar en el Tercer Foro Nacional de Lechería, en Campo Marte, el abanderado de la coalición que integran PAN, PRD y MC, de pronunció a favor de libre mercado sin embargo advirtió que “México tiene que dejar de importar lo que otros países desechan” y debe centrarse en fortalecer un sector que concentra 7 millones de empleos.

En un contexto en el que las negociaciones sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá, se han tornado especialmente complejas, el aspirante a la silla presidencial sostuvo que: “No es que estemos en contra del libre mercado, pero México no tiene por qué ser el depósito de lo que en otros países está prohibido consumir, es decir, no puede ser que cuando un producto de acuerdo a la norma de otro país, ya no es aceptable para consumo humano, nosotros estemos permitiendo que entre por nuestras fronteras y nos inunde el mercado, cuando, además, no son productos de buena calidad”.

Puntualizó que en nuestro país se produce tan solo el 52% de lo que se consume cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), recomienda que el consumo nacional sea de al menos el 75%.

El candidato presidencial además llamó la atención sobre la prevalencia de prácticas desleales como el llamado dumping, que de manifiesta cuando una empresa extranjera se introduce en el pais ofreciendo sus productos por debajo de su precio real con la finalidad de eliminar a la competencia y apoderarse del mercado.

“No permitir el dumping, que tanto afecta, porque son productos de mala calidad, eso lastima al consumidor, pero también afecta los precios y eso termina afectando al sector”.

Ante productor e lecheros, Ricardo Anaya además de pronunció por separar la política social de la política productiva para que haya productos a precios accesibles para las personas más pobres.

Finalmente mencionó que una de sus propuestas de gobierno es “que la economía crezca pero que crezca para todos, no solamente en la ciudad también en el campo, volver a voltear los ojos al campo mexicano, al sector agropecuario y señaladamente al sector lechero”.













