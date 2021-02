SHCP revira a Institutos Nacionales de Salud: no hay recortes, "hay subejercicio"

Raquel Buenrostro Sánchez, oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que los Institutos Nacionales de Salud no están utilizando todos los recursos correspondientes a las diversas partidas y por eso presentan subejercicio en algunos rubros.

En conferencia de prensa en la Secretaría de Salud, la oficial Mayor dijo que recientemente realizaron una visita por todos los Institutos, con el objetivo de conocer en qué situación se encuentran respecto a abasto de medicamentos y que la próxima semana se reunirá de nuevo con todos los directores.

Sin embargo, dijo que durante estos recorridos “lo que encontramos es, en general, que todos tenían presupuesto para todas las partidas, si ustedes revisan los informes de finanzas públicas, seguramente ahí van a ver que traen subejercicios en algunos rubros, no todos igual. El Instituto de Nutrición es de los mejores, no sólo médicamente, sino también administrativamente

“Hay unos que sí están muy mal y tenemos que revisar y calibrar a las personas, pero es un tema de política pública, es un tema de personas que tenemos que revisar qué es lo que está pasando, porque falta de recursos no hay y menos para salud”, aseguró.

Puso como ejemplo un caso de uno de los Institutos que informó en un oficio en redes sociales que no recibiría a personas en el área de Urgencias porque no tenía jeringas. Al respecto, recordó que anteriormente estos hospitales no participaban en la compra consolidada de medicamentos y adquirían todo lo que utilizan directamente con los distribuidores.

Aunque la Oficial Mayor de Hacienda no dijo en qué Instituto sucedió esa situación, en ese periodo trascendió el caso del Instituto de Neurología, que el pasado 11 de junio suspendió durante cuatro horas los estudios de tomografía contrastada por falta de jeringas.

“En ese caso de los Institutos, en ese caso en particular que se hizo viral, pues, primero ni estaba en el contrato consolidado, tenía un contrato donde estaba obligado el proveedor, que era Maypo, a darle en menos de dos horas el tratamiento, tenía subejercicio en el presupuesto y, por lo tanto, no había ninguna razón para negar el servicio y eso se demostró”, explicó Buenrostro Sánchez.

La oficial Mayor enfatizó que este tipo de situaciones no se presentan por falta de recursos, ya que sí cuentan con todas las partidas y recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó hace tiempo que no se disminuyera el gasto en salud, por lo que la atención y lo que se necesite está asegurado.

Esa indicación la dio el mandatario en mayo pasado, cuando los directores de Institutos Nacionales de Salud alertaron que Hacienda les había congelados recursos presupuestales para este año, por 2 mil 400 millones de pesos. La falta de ese dinero afectaba diversas áreas de de atención, aunque principalmente la contratación de servicios subrogados.

En esa ocasión los Institutos informaron a cuánto ascendía el déficit que presentaba cada uno. Esa lista la encabezaban: el Hospital General de México con 270 millones 752 mil 470 pesos; el Hospital Juárez de México con 256 millones 958 mil 187; el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición con 204 millones 278 mil 605, y el el Instituto Nacional de Cancerología con 190 millones 485 mil 073.

Sin embargo, días después la situación se solucionó y los recursos fueron descongelados por Hacienda para que los Institutos pudieran continuar brindando la atención de especialidad que ofrecen.

Desde entonces LA SILLA ROTA ha visitado también ocho de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales, en donde ha encontrado diversos problemas relacionados con falta de material y medicamentos.

Resaltan casos como el del Instituto Nacional de Neurología en donde había desabasto de medicamentos y materiales, e incluso no tenían sábanas suficientes para cambiarlas cuando correspondía.

En el Hospital Infantil los médicos declararon que desde hace tres años habían comenzado con desabasto de medicamentos e insumos, algo similar sucede en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde los pacientes dijeron que ellos han tenido que comprar material para que les realizaran los procedimientos que requieren.

El caso más reciente es el del Hospital de la Mujer, en donde la semana pasada directores de áreas informaron a través de un oficio que no cuentan con suturas ni material para servicio de laboratorio, por lo que alertaron que de seguir así se pondría en riesgo a los pacientes. Ante esta situación el nosocomio ha tenido que reducir la cantidad de personas que recibe.

AJ