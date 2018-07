SHCP niega investigaciones electorales

REDACCIÓN 23/07/2018 07:55 p.m.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esa dependencia no realiza investigaciones que tengan que ver con procesos electorales y aseguró que en lo que concierne a la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena, se limitó a contestar los señalamientos que le realizó el órgano electoral.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Las multas más costosas a partidos políticos impuestas por la autoridad electoral

El árbitro electoral sancionó a Morena con 197 millones de pesos por haber operado un fideicomiso destinado a apoyar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado de manera irregular.

Por lo anterior, la SHCP señaló en un comunicado que: "no realiza investigaciones que tengan que ver con los procesos electorales. Lo que ha hecho, en tiempo y forma, es dar respuesta a requerimientos presentados por el INE en estricto apego a la legalidad correspondiente", señala el comunicado.

Asimismo, niega haber emitido información de manera indebida y asegura que ha actuado conforme a la ley.

"La SHCP reitera que ha actuado en cumplimiento del orden normativo, entregando la información que por ley le fue solicitada y debió proporcionarse al Instituto Nacional Electoral", reiteró.

"En el reciente proceso electoral, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como el Servicio de Administración Tributaria atendieron los requerimientos de la autoridad electoral, como lo prevén los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 69 del Código Fiscal de la Federación".

En tanto, menciona que el INE es la autoridad que determina lo que procede con los resultados de la investigación, y señala que el órgano electoral cuenta con atribuciones para solicitar información de los sujetos obligados a distintas autoridades, con el fin de llevar a cabo sus facultades de fiscalizador.

Hace algunos días, López Obrador insistió en que se trata de un fideicomiso privado, por lo que "Hacienda no tenía vela en el entierro. Así te lo voy a poner. El INE menos, o sea si no es dinero de prerrogativas si es para otros fines qué tienen que ver con apoyar a damnificados. Fue una venganza. Un golpe político. Nada más que siempre hemos salido de la calumnia ilesos, ya no puedo seguir hablando de otra manera", comentó.

LEA TAMBIEN Morena presenta 10 puntos del plan de austeridad para diputados En el decálogo presentado por Mario Delgado, diputado federal electo de Morena se pretende reducir los viajes, quitar los gastos de médicos privados, autos, vales de gasolina, celulares, entre otros

LEA TAMBIEN Multa a Morena, una "vil venganza", fustiga AMLO El virtual presidente electo de México afirma en Twitter que no existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo

Con información de Reforma

jamp