SHCP investiga a González Aguadé y a 34 miembros de Libertad

Jaime González Aguadé, extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el caso Juan Collado.

El titular de la Unidad de Inteligencia, Santiago Nieto Castillo, informó que González Aguadé se encuentra entre los 34 sujetos que están en la segunda parte de la investigación que llevan a cabo por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad.

"Estamos analizando su caso en particular. No hay una conclusión todavía al respecto, por lo tanto no quisiera adelantarme, pero evidentemente forma parte de los objetivos a analizar para efecto de poder determinar lo que conforme a derecho corresponde", dijo.

Nieto Castillo dijo que hasta el momento ya bloquearon al menos ocho cuentas por lavado de dinero, entre las que se encuentran miembros de Caja Libertad que radican en Querétaro, aunque no especificó nombres.

El director de la unidad aseguró, que de acuerdo con la indagatoria, las personas generaron un modelo global para analizar las casi dos millones de cuentas que tiene la entidad Sociedad Financiera Popular y Libertad, por lo que se preparan las denuncias correspondientes para interponerlas ante la Fiscalía General de la República.

Además de que las autoridades correspondientes continuarán desarrollando sus funciones para esclarecer los hechos relacionados con la institución financiera.

Te puede interesar Juan Collado se dice inocente y confía se haga justicia en su caso

FGR quiere información de 11 empresas

La Fiscalía General de la República (FGR) busca que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le entregue información financiera de 11 empresas y personas relacionadas con Libertad Servicios Financieros, incluido el abogado Juan Collado

Se trata de todos los estados de cuenta, nombres de personas autorizadas, contratos y comprobantes de transferencias de todo tipo de instrumento bancario, registrado entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2019.

La FGR pidió los informes bancarios de José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, además de la información de Collado.

Las empresas sobre las que se requiere la información son Administradora Ario, Administradora Cimantorio, Despacho Integral de Inmuebles, Libertad Servicios Financieros, Mantenimiento y Remodelación Inmobiliaria, y Operadora de Inmuebles del Centro.

MJP