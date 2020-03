SFP sanciona a Mireles por expresiones misóginas

La Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control (OIC) en el ISSSTE, sancionó al servidor público de la Delegación Estatal de Michoacán de esa institución, José Manuel Mireles Valverde, luego de que utilizara de manera reiterada palabras despectivas y peyorativas en contra de derechohabientes y mujeres en general.

La investigación se inició en septiembre de 2019, para determinar si el funcionario contravino el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal al utilizar palabras denigrantes en dos eventos oficiales, los días 4 y 9 de ese mismo mes, en Apatzingán y Uruapan, Michoacán, respectivamente, por lo que se le sancionó con amonestación pública y una suspensión de cinco días hábiles.

"El Código de Ética mandata brindar un trato igualitario a todas las mujeres y hombres, evitando cualquier menoscabo a la dignidad humana, los derechos y libertades o que constituya alguna forma de discriminación.

"Asimismo, establece que las personas servidoras públicas deberán eliminar cualquier uso de lenguaje discriminatorio basado en estereotipos de género y fomentar una cultura igualitaria e incluyente", informó la SFP en un comunicado, sin especificar a qué sanción fue acreedor.

¿Qué dijo Mireles?

El 10 de septiembre, mediante redes sociales, se dio a conocer un nuevo video del subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, José Manuel Mireles, quien llamó "nalguita" a una mujer.

En un acto celebrado en Uruapan, al ex líder de las autodefensas se le oye decir en el video, que "un dirigente me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base, porque había conocido una 'nalguita' nueva. Son palabras de él, no mías".

"Yo les llamo de otras cosas, a lo mejor más feas, pero esas no son palabras mías", refirió el subdelegado del ISSSTE al contar la anécdota sobre una presunta extorsión por parte de un líder sindical.

El 5 de septiembre, Mireles hizo alusión a quienes pagan cuotas bajas de seguridad social y quieren la atención de sus parejas, hijos e hijas, y las novias y novios de éstos.

"Yo les dije de otra manera, porque soy tierracalenteño, también verdad, hay que atender a la primera piruja, a la segunda piruja y a la tercera, la cuarta y hasta la quinta", refirió el doctor de profesión.

Además, agregó: "y ahora resulta que hasta están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos, del derechohabiente, o a la novia de las hijas del derechohabiente".

Luego de que se hiciera viral en redes sociales dicho video, el subdelegado del ISSSTE en Michoacán ofreció disculpas.

En su cuenta de Twitter subió un video donde expresó: "ofrezco mis disculpas por esa indebida alusión, espero un poco de comprensión, nuestro instituto está en quiebra y tenemos que ver la forma todos los michoacanos y todos los mexicanos de encontrar una solución adecuada".

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles, disculparse públicamente por hacer comentarios ofensivos contra las mujeres, sin embargo, descartó de momento solicitarse su renuncia al cargo que ostenta.

Luego de ser cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre sus expresiones misóginas, entre las que destacan "pirujas" y "nalguita", el presidente llamó a Mireles a comprometerse a que se instruirá sobre el tema.