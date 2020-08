¿Sexenio de Calderón fue un narco-estado como lo afirma AMLO?

Definir si México es o no, un narco estado, no es un tema para calificar de blanco o negro. De hecho, no existe esta definición en la Real Academia lo que abre un abanico de interpretaciones sobre el término en sí. Pero, a partir de ciertas características, México no es un narco estado según concluyen especialistas y académicos como Alejandro Hope, Sergio Aguayo y Ricardo Raphael quienes repasaron con La Silla Rota la guerra mediática de declaraciones que inició el 10 de agosto entre el presidente López Obrador y el expresidente Calderón. Esto, a menos de veinte días de iniciar el 2021, un año electoral relevante por implicar la renovación de la cámara baja y quince gubernaturas, entre otros cargos importantes.

¿QUÉ SE DIJERON?

El Ejecutivo abrió fuego al tema el lunes en su conferencia mañanera.

"Llegó a hablarse de un narcoestado y yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esa manera el Estado mexicano...Pero luego con todo esto que está saliendo a relucir (dijo en referencia al caso García Luna) pues sí se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno, quiénes tenían a su cargo combatir la delincuencia... Mandaba la delincuencia tenía una gran influencia".

Calderón le respondió cuatro horas después en el noticiero de radio de López Dóriga. "Si hubo algún presidente que tuvo la decisión, la determinación, de enfrentar con todo al narcotráfico y el crimen organizado, fue esa administración", afirmó refiriéndose a sí mismo. "Soy el presidente que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos, el que más ha capturado a los más buscados de la justicia: 25 de 34". Luego, se sobó el golpe de García Luna a quien se refirió sin nombrarlo. "Puede haber gente que haya tenido arreglos o haya caído en corruptas, eso se verá".

Por último, devolvió el golpe bajo al presidente, "yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo".

Sin límite de tiempo, López Obrador respondió en su conferencia de la mañana siguiente, en el tono burlón que suele utilizar cuando se asume ganador de un debate mediático. "Se enojó conmigo ¿Yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos... Que nos diga todo lo que sabe sobre García Luna porque fue su secretario de Seguridad Pública. Sí Calderón no tuvo nada que ver, sí García Luna actuó por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna pues ¿Qué se preocupa? Debería estar tranquilo". Y remató al adelantar que sí volvería a saludar a la mamá de Guzmán Loera.

EMPEZANDO POR LA DEFINICIÓN

Experto en temas de seguridad, Alejandro Hope inicia por lo básico. "Hay una discusión semántica porque por narcoestado se entiende una estructura estatal que está plenamente controlada o dominada por un grupo criminal, dedicado al tráfico de drogas. La definición aplicaría a algunos países africanos o quizás Afganistán", ejemplifica. "Desde esta definición estricta no somos un narcoestado pues en aquellos lugares está completamente controlado el aparato del Estado, no hay una frontera entre éste y el grupo criminal. Por eso habría que tomarlo con bastantes reservas. Colombia en la época de Pablo Escobar no era un narcoestado", considera.

En el mismo sentido, Sergio Aguayo -académico del Colegio de México-, apunta. "Con los temas del crimen organizado encontramos muchos terrenos ambiguos, gelatinosos. Narcoestado se oye bien, en una sola palabra se lanza la idea de que el narcotráfico controla al Estado pero en la realidad es más complejo, bastante más complicado. Los mapas lo que señalan es que el crimen organizado está presente en todos los estados de la República, pero de manera desigual. Ninguno se salva, pero el grado de peligrosidad no es el mismo en una zona que en otra", precisa. "Sin embargo son términos que se usan para lanzar una idea de mucho impacto mediático, pero pobre valor analítico".

Hope coincide en este planteamiento. "Me parece que es una discusión que no es muy útil ¿Hay niveles de complicidad? ¿Ha habido complicidad entre el Estado y grupos criminales? Sí ¿De espacios, lugares y momentos donde la frontera entre las fuerzas del Estado y las bandas criminales no está enteramente clara? Sí. Pero eso no significa que es un narcoestado", afirma; y añade un dato relevante relacionado con el origen del término. "La idea del narco estado viene también de la lógica llegamos persecutoria e imperial de Estados Unidos, donde hay una cosa llamada cartel que es claramente identificable y es algo vertical, jerárquico, que se opone al Estado"

En este sentido Aguayo suma detalles claves que deben tomarse en cuenta para quien busca formarse una opinión del tema. "Por ejemplo hasta 1987 ningún presidente había hablado o hecho declaraciones sobre el narcotráfico, hasta que Miguel de la Madrid dijo que era la principal amenaza a la seguridad nacional, pero jamás sustentó su declaración; aunque lo atribuimos al asesinato de Enrique Camarena y el cierre parcial de la frontera, pero de ninguna manera lo evidencia"

Y Hope aporta otro dato en esta historia, "lo que ha sucedido en México es una cosa muy vieja, no es sólo García Luna sino que las fronteras entre el estado y los grupos criminales son fluidas. El caso más notable hasta antes de García Luna, era el general Gutiérrez Rebollo. La vieja DFS (Dirección Federal de Seguridad en los setentas y ochentas) tenía toda suerte de complicidades con grupos criminales; pero el foco es quién controlaba quién y eso no está claro", advierte.

MÁS COMPLEJO QUE UNA SIMPLE DEFINICIÓN

Ricardo Raphael apunta en la misma dirección en su columna publicada en el Washington Post al señalar que "es insuficiente definir la existencia de un narco-Estado a partir de las personas... Al parecer, con este funcionario de la administración calderonista (dice en referencia a García Luna) la penetración y el jaqueo del narco en el gobierno llegaron muy lejos".

Y explica la complejidad de una estructura criminal que cuenta con "brazos" diversos: armado, legal, relaciones públicas y financiero, siendo este último el más importante. "En el discurso todos los gobiernos, desde el de Calderón hasta el de López Obrador, han presumido de tener "una estrategia integral" contra estas redes. Lo cierto es que durante los tres últimos lustros tanto las financieras como las criminales se han fortalecido sin contención... La lección ha sido amarga: si los brazos armado, financiero o criminal de las empresas ilegales permanecen intocados, de poco o nada sirve que los altos mandos del Estado se den baños de pureza, que presuman la honestidad de sus funcionarios, que apresen a los servidores corruptos o a los narcotraficantes más famosos".

Y considera que Calderón "cometió el peor de los errores al suponer que la clave de la honestidad de su gobierno radicaba en asumir que él era un hombre honesto. En su visión de las cosas, México no tenía todavía un narco-Estado porque él no era un narco-presidente... La historia le está cobrando muy cara su arrogancia y si AMLO continúa por esa brecha lo mismo va a sucederle. La existencia de un narco-Estado no se mide solamente por la corrupción de los funcionarios públicos; se trata, sin duda, de una condición necesaria, pero el fenómeno es más complejo".

OTRA CLAVE PAR COMPRENDER: TE USO, ME USAS, NOS USAMOS

Alejandro Hope resalta que "la distinción entre Estado y el crimen no es tajante, no es blanco y negro", y explica una de las razones básicas en este vínculo. "Se usan mutuamente y colaboran de diferentes maneras, se combaten de diferentes maneras y en diferentes momentos", señala. "Siempre han sido fluidas esas fronteras, gente en la DFS trabajaba para grupos de narcotraficantes y viceversa, o para el ejército. Han venido desde hace mucho tiempo y ha habido diferentes tipos de complicidad, diferentes niveles de captura. Yo considero que lo que hay que explicar al lector es que esto es complicado y que no es suficiente explicarlo por el modelo blanco o negro", dijo.

Por eso concluye que los diferentes grados de complicidad, captura y colaboración entre fuerzas del Estado y grupos criminales, existen en diferentes puntos del país y diferentes momentos, pero eso no significa que sea determinante. "Habrá que ver hasta dónde llegan", señala

"Mi recomendación sobre estos temas es escuchar y verificar", sugiere Sergio Aguayo. "Y para verificar está en conocimiento de quienes estudiamos el tema, para ofrecer respuestas mucho más largas que una sola palabra o una frase", explica.

"En toda la historia de la humanidad, México es el país en donde el crimen organizado ha adquirido más poder ha acumulado más poder; y para demostrarlo me llevaría más tiempo, es lo que doy en una clase en Harvard y otro en el colegio de México, y ambas duran meses", dice en referencia al tiempo que significaría hablar ampliamente del tema.

"Yo no creo que hay un narco estado", concluye, "pero sí creo que el crimen organizado tiene una fuertísima presencia en México. Pero tomando en cuenta las declaraciones de AMLO y Calderón es muchísimo más grave la posibilidad de que García Luna, y dos de sus principales colaboradores, hayan estado posiblemente al servicio del cártel de Sinaloa; que el presidente haya saludado a la mamá del Chapo Guzmán. No hay comparación, porque hasta ahora no sabemos de ningún funcionario del nivel de García Luna, que esté al servicio del crimen organizado en el gobierno de López Obrador".

