Seriedad en comentarios, pide Alfonso Durazo a Fox

Como ustedes recuerdan, presenté una renuncia muy larga, 17 cuartillas, comprenderán que no me quedé con nada absolutamente que decir sobre el presidente Fox. Creo que si en algún momento se ocupara de un tema con seriedad, podría merecer una respuesta, pero en mi vida política he aprendido que la discreción es más elegante”, dijo el secretario al finalizar la instalación del Comité de Transparencia de la SSPC.