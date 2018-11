Sergio Mayer presuntamente llama "niñas pendejas" a colaboradoras

REDACCIÓN 31/10/2018 08:33 p.m.

"No jodan, dónde están los resultados, nadie levantó un chingado papel", presumiblemente espeta el diputado federal por Morena, Sergio Mayer, en un audio que se filtró en redes sociales y en donde se escucha regañar a su equipo y llama "niñas pendejas" a sus colaboradoras.

En una reunión de trabajo donde critica la toma de decisiones de su equipo presuntamente por un evento donde la logística falló, el también actor y cantante criticó los argumentos de quienes estaban en dicha reunión con un "me vale madres, si voy en patín o camión ahí tiene que llegar la publicidad".

Al comentario sobre que alguna gente está inconforme por "lo enojón y que mucha gente ha expresado que es grosero", Sergio Mayer Bretón respondió con un "Así soy y busco resultados, y si non quieren estar que se vayan".

Hasta el momento, el diputado federal no ha hecho pronunciamiento alguno.

"A las niñitas pendejas que sólo ven cómo hablo no las necesito", criticó el legislador, presidente de la Comisión de Cultura de la cámara baja.

Una de sus colaboradoras le comenta que hay gente que lo percibe como una persona enojada, a lo que el actor responde que no, que "la gente lo adora".

De acuerdo con el audio, una joven le sugiere contratar a un chofer para evitar que la camioneta quede lejos de donde está él y así puedan repartir publicidad (Mayer Bretón reclama que, durante un recorrido en las calles, una señora le pidió un volante pero no lo tenía a la mano).

Incluso, la joven reconoce su error, que le gusta conducir para él, pero que no conoce la ciudad, a lo que el legislador responde que "ese no es su problema" porque en realidad nadie está haciendo su trabajo y no le entregan resultados.

AJ