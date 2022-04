¿Será candidato para 2024? Lorenzo Córdova habla de su futuro

El presidente de INE aseguró que no le interesa participar en política. Foto Cuartoscuro

A 340 días, de que el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova deje su cargo descartó participar en la política.

"No sólo porque no me interesa, sino porque estoy inhabilitado a hacerlo por los próximos dos años".

En entrevista con Adela Micha en El Heraldo Televisión, el todavía presidente del INE adelantó que una que vez deje su puesto en el instituto regresará a dar clases a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que volverá a escribir, al menos un par de libros.

Al ser cuestionado sobre la reforma electoral que este jueves anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, Córdova Vianello comentó que era un plan que estaba muy anunciado y se dijo respetuosa de la labor del Congreso quien será la encargada de revisar y aprobar dicha reforma.

"Desde el INE somos muy respetuosos y no es una discusión que nos compete a nosotros, sino al congreso", aseguró.

Además, ofreció su ayuda para contar con todos los datos necesarios, información o procesos del INE, para analizar la reforma y tomar la decisión correcta.

Córdova Vianello aseguró que el INE "funciona y funciona muy bien", además que la reforma del presidente contempla reinventar el sistema electoral y cambiarlo por completo.

"Después de 1988 se sacó al gobierno de las elecciones, pero ahora se plantea que el la administración en turno proponga a 20 de los 60 consejeros y a 10 de los 20 magistrados".

DE QUÉ VA LA REFORMA ELECTORAL DE AMLO

Este jueves durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el envío de la reforma electoral al Congreso de la Unión que contempla sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), por lo que los integrantes del actual Consejo General dejarían su cargo cuando sean electos las y los nuevos consejeros a través del voto ciudadano.

La iniciativa pretende reformar 18 artículos de la Constitución Política por lo que necesitaría las dos terceras partes de los votos de los legisladores de la Cámara de Diputados para que se avale y pase al Senado.

También contempla un menor financiamiento a partidos políticos, la desaparición de los diputados y senadores plurinominales, modificar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la elección por voto de consejeros y magistrados, así como la eliminación de los órganos electorales estatales.

La reforma plantea que las y los consejeros del INE, así como las y los magistrados del TEPJF deberán ser electos mediante el voto popular.

Además la iniciativa del pretende que todos aquellos que quieran ocupar un lugar en el Congreso de la Unión deberán hacer campaña, lo que significa que propone que desaparezcan los diputados y senadores plurinominales.

Cabe mencionar que los consejeros Lorenzo Córdova, Adriana Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama dejarán su cargo el próximo año en el INE. El resto de los consejeros terminaría después su encargo, sin embargo, eso podría cambiar si la reforma electoral del presidente es aprobada.













