Más del 11% del los investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) no tendrá posibilidad de recibir los estímulos económicos de los que gozan el resto de sus pares, quienes tienen puestos en instituciones públicas y de planta, debido a políticas de exclusión que mantiene y amplía el nuevo Reglamento del SNI.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) señala en su página que el nuevo SNI se fundamenta en tres principios "más humano, representativo y simple". Sin embargo, para Luis Reyes Galindo, investigador independiente y miembro del SNI (Nivel 1), las acciones que está tomando la institución demuestran lo contrario.

El nuevo Reglamento de SNI "afecta particularmente a investigadores sin adscripción, ya que muchos laboran en condiciones de empleo precarias e inestables, a pesar de ser evaluados con los mismos ´criterios académicos confiables, válidos y transparentes´", expresa Reyes Galindo en una carga dirigida a María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General del CONACYT, a Mario de Leo-Winkler, Director del Sistema Nacional de Investigadores y a todos los Miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

La precarización de la investigación

Los investigadores sin adscripción son aquellos que no tienen contrato con alguna institución académica, algunos dan clases de asignatura, más no son profesores de planta. Además, no tienen ninguna seguridad social, pueden dar más de 20 horas de clase al mes, las cuales no son consideradas al mes, ya que los servicios prestados deberán ser acreditados por medio de un comprobante de adscripción proporcionado en el formato y con las condiciones que establece el Conacyt.

Tradicionalmente las condiciones eran laborar 20 horas comprobables y ser personal de planta, pero no está especificado en el nuevo Reglamento.

"Parecería que ser investigador en este país es una cosa de ricos, no es así, ni para las universidades privadas, púbicas, ni para nadie. Algunas, pocas personas, que están muy hasta arriba de las jerarquías científicas ganan muy bien, basta con darse una vuelta en la UNAM y ver los carros de lujo de algunos investigadores. La mayoría tienen ingresos decentes pero no extravagantes, y esto vale tanto para quienes trabajan en universidades públicas como privadas", dice Reyes Galindo.

Además, el nuevo reglamento del SNI afecta a los investigadores que están empezando con su carrera académica, ya que dañan a quienes tienen mayor inestabilidad económica.

La 4T sin perspectiva científica

La cancelación de recursos a los investigadores que pertenecen a escuelas privadas, es un reflejo del desconocimiento del gobierno de la 4T en cuanto a la inversión científica. Al respecto, el investigador Reyes, comenta: "No es algo que sólo pasa en México, también en América Latina de cómo se percibe la ciencia", señala.

En cuanto al argumento de quitar los recursos a los investigadores de escuelas privadas, no es justificable, aunque los profesores de estas instituciones tengan un mayor sueldo, tienen menos estímulos para la investigación como en las instituciones públicas, lo que termina equiparando.

Que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya reducido los estímulos a la investigación muestra que "la 4T no es de izquierda, si vemos los partidos de izquierda de otros países, éstos invierten en ciencia y educación, no reducen sus presupuestos", dice Reyes.

El investigador Reyes lanzó una petición en Change.org para recolectar firmas en apoyo a la modificación del Reglamento y en la carta invita a leer los comentarios escritos por miembros del Sistema, por la comunidad científica y por el público general.

Protestas de científicos

Ante los recortes del Conacyt a becas, apoyos estudiantiles y estímulos a investigadores, en la columna Lenguas Viperinas de la La Silla Rota se publicó que varios colectivos de estudiantes de posgrado y miembros del Sistema Nacional de Investigadores comenzaron a llevar a cabo reuniones, redactar pliegos petitorios y armar marchas, lo que ahora es bien visto por parte de los investigadores.

En respuesta a las reacciones que han tenido los investigadores, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado para los alumnos de posgrado de nuevo ingreso, en el que asegura la beca de manutención a aquellos que cumpliern con los requisitos académicos. Apela a hacer caso omiso a cualquier información no oficial.