SEP y Facebook lanzan programa para combatir el bullying en las escuelas de la CDMX

La Secretaría de Educación Pública (SEP), en conjunto con Facebook, Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Save the Children, Fundación en Movimiento y Yeltic lanzaron el programa Misión Paz Escolar, estrategia que operará inicialmente entre 800 escuelas de la Ciudad de México.

En las instalaciones de la Escuela Secundaria Diurna no. 1 César A. Ruiz, Esteban Moctezuma Barragan, titular de la SEP, señaló que esta es “una estrategia innovadora, útil y sumamente oportuna para atender la realidad de las comunidades escolares”.

Subrayó que el acoso escolar o bullying es uno de los problemas más complejos que enfrentan las escuelas y destacó que esta situación se ha vuelto cada vez más problemática pues de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupa el primer lugar en acoso escolar a nivel global.

Moctezuma detalló que Misión Paz Escolar surgió del trabajo colaborativo entre la SEP y Facebook e hizo hincapié en la importancia de extenderlo a todo el país pues inicialmente solo impactará a 330 mil estudiantes de secundarias públicas en la Ciudad de México .

El funcionario reconoció que las redes sociales han ampliado “de forma increíble el bullying” y subrayó la importancia de tener una convivencia sana en los salones escolares a fin de contribuir en la construcción de una cultura de paz.

Por su parte, Héctor Faya, director de programas educativos en América Latina de Facebook, explicó que en el mundo 85 por ciento en el mundo los estudiantes son testigos de situaciones de acoso escolar y no hacen nada, sin embargo, la mayoría sienten empatía por los estudiantes que son agredidos de esa forma, pero que al no contar con las herramientas para combatir el acoso escolar no intervienen.

Comentó que para Facebook, es “intolerable el acoso escolar” por lo cual lanzó este programa piloto único a nivel mundial en la Ciudad de México.

Todos estos datos recolectados serán procesados por expertos de la Facultad de Psicología de la UNAM a fin de tener un panorama más certero de la situación del bullying en el país.

MJP