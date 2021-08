SEP pide a padres firmar carta de corresponsabilidad para regreso a clases

La Secretaría de Seguridad Pública (SEP) recalcó que el regreso a clases presenciales para el próximo 30 de agosto es inminente, por lo que volverán a las aulas niños, niñas, jóvenes, docentes y personal educativo.

"El regreso a clases algo inminente, se debe hacer un entorno responsable, ordenado y cauto a las aulas, por ello, este 30 de agosto regresamos a las escuelas", lanzó la titular de la SEP, Delfina Gómez, en conferencia mañanera.

La secretaria de Educación describió un decálogo que se debe cumplir para volver a los niños en las escuelas, en el que dejó fuera una dinámica propuesta para que los niños reventaran globos en clase y donde tampoco se señala que se deba tener un número reducido de alumnos en los salones.

También, llamó la atención que se incluyera como cláusula final que los niños deben llegar a la escuela con una Carta de Compromiso de Corresponsabilidad firmada por sus padres.

EL DECÁLOGO DE LA SEP





1.- Integrar un Comité Participativo de Salud en cada escuela para revisar el ingreso a las instituciones educativas.

2.- Establecer un filtro de salud en casa, para que si los niños presentan un síntoma de covid no vayan a la escuela y se dé aviso a las autoridades.

3.- Lavado constante de manos con agua y jabón.

4.- Uso obligatorio de cubrebocas sobre nariz y boca.

5.- Mantener sana distancia.

6.- Dar mayor uso a los espacios abiertos.

7.- Se suspenden las ceremonias y reuniones generales.

8.- Avisar inmediatamente la presencia o sospechas de contagios de covid-19.

9.- Maestros y maestras podrán inscribirse a los cursos de apoyo socioemocional en línea de la SEP.

10.- Los alumnos deben llevar firmada la Carta de Compromiso de Corresponsabilidad.





LA IDEA DE LA SEP DE REVENTAR GLOBOS EN EL REGRESO A CLASES





La Secretaría de Educación Pública (SEP) ideó para el regreso a clases que los profesores y alumnos inflaran globos con un mensaje adentro y romperlo, como una dinámica de celebración por la vuelta a las aulas, pese a que especialistas en salud calificaron de riesgosa e imprudente en el contexto de la tercera ola de la pandemia de covid en México.

Como parte de su estrategia ¡Qué gusto de volvernos a encontrar! La SEP publicó en la página 10 de la guía "Consejo Técnico Escolar. Fase Intensiva. Ciclo Escolar 2021-2022. Educación Preescolar, Primaria y Secundaria", elaborada por la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Subsecretaría de Educación Básica, la dependencia federal incluye dicha actividad de integración en el retorno a las aulas, previsto para el 30 de agosto.

En el documento, se especifica que el docente reparta globos y papel blanco, y pida que los alumnos escriban una frase que exprese el gusto que les da volver a la escuela, el mensaje se introduce en el globo inflado y se anuda.

Después, los globos se intercambian y los globos se revientan para leer los mensajes.

De acuerdo con el área de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública en respuesta al periódico Reforma, la dependencia federal habría reconocido el error y modificaría la guía en la que se sugiere la dinámica de reventar globos.

Las modificaciones al documento, se puntualizó, estarán publicadas antes del 23 agosto, fecha de inicio de la fase intensiva presencial de las sesiones del Consejo Técnico Escolar en cada plantel del país; además, la secretaría a cargo de Delfina Gómez realizará revisiones adicionales con el objetivo de evitar equivocaciones.

RIESGOS DE PROPAGAR COVID

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para la covid-19, señaló que hay riesgo de propagar el virus Sars-CoV2 al realizar esta actividad de inflar globos que propone la SEP, especialmente al explotarlos.

"Yo diría que casi se los garantiza (el contagio). Una persona normalmente está arrojando el virus al exterior, si está contagiada, está hablando y está aventando virus, entonces al estar inflando un globo, lo lógico es que una persona que tiene el virus pues va aventarlo hacia el interior del globo, cabe la posibilidad de que a las paredes del globo se adhiera una cantidad de virus, no lo sé, pero de todas maneras cabe la posibilidad de que quede en el aire interior el virus flotando y a la hora de romper el globo, se va a botar al ambiente", explicó.

El especialista de la UNAM señaló que esta actividad puede ser riesgosa tanto para maestros como para los alumnos, pues en ambos casos alguno de ellos puede ser asintomático e infectar, sin saberlo, a los demás.

"Un niño puede andar con cubrebocas y tener el virus sin arrojar al ambiente, pero a la hora que lo ponen a inflar un globo lo puede aventar y esto es particularmente importante para los asintomáticos, que se supone que en los niños son muchos". indicó.

Alma Maldonado, experta en temas educativos e investigadora del Cinvestav, también criticó esta actividad propuesta por la SEP, al señalar que esto muestra el poco cuidado que se tiene sobre algo que tendría que ser absolutamente revisado para el tema del regreso a clases.

"No tienen ni idea del tema de la pandemia, me parece absolutamente absurdo que no hayan revisado con un experto, en tema de covid, qué es lo que deberían de hacer y qué es lo que no deberían hacer, que no hayan tenido ese cuidado", enfatizó.

Alejandro Macías, médico infectólogo que fue comisionado Nacional para la atención de la influenza en México criticó la actividad que propuso la SEP, al advertir del riesgo de infecciones que podría conllevar.

"Creo que no tiene mucho sentido esa dinámica de inflar globos puesto que al menos en teoría en el aire puede sobrevivir el virus por tiempo largo y no podemos asegurar que quienes inflen los globos no tengan la presencia del virus. No suena como muy buena idea", dijo Macías a La Silla Rota.

El especialista indicó que los niños tendrán que regresar eventualmente a las aulas, pero primero se tendría que asegurar que todo el personal académico y administrativo ya se haya vacunado y que sean ellos quienes se aseguren de implementar medidas de prevención como buena ventilación y contar con un esquema híbrido en el que adolescentes y niños regresen paulatinamente. Asimismo, el especialista resaltó la importancia de vacunar también a adolescentes.

"Yo creo que sería muy conveniente que una vez que se logre la vacunación de los mayores de 18 años, vayamos por la vacunación de jóvenes y niños desde los 12 años de edad. Si hacemos las cosas con responsabilidad, creo que el riesgo de volver a clases será bajo, sobre todo porque después de este gran pico que estamos viviendo va a haber también una bajada en declive rápido y eso facilitará más el regreso", indicó Macías.