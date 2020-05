SEP ¿Educando contra el neoliberalismo?

"Ellos deben tener una noción de todo lo que existe", afirma Diana Barajas, profesora de secundaria en la escuela Joaquín Alejandro Villanueva, en Empalme, Sonora. ¿Cómo rebatirle? Si todos los días enseña a sus estudiantes (hijos de los trabajadores en las maquiladoras, principal motor económico del lugar) qué es el capitalismo, el socialismo, comunismo o neoliberalismo. "Los alumnos tienen que entender cómo funciona el mundo, porque finalmente México tiene ciertas tendencias neoliberales como Estados Unidos o las grandes potencias. Y es importante que desde chicos entiendan cómo funciona la economía y los gobiernos".

Neoliberalismo. La palabra favorita del presidente y la 4T, cuando señalan al responsable de los males del país. Del PRI, cuando en sus discursos enlista los logros de los gobiernos que encabezó; y del PAN, cuyas decisiones también giraron también sobre esa línea. ¿Qué tan grave o no, es que adolescentes de tercero de secundaria estudien el tema en sus libros de texto? ¿El enfoque que avala la Secretaría de Educación Pública es el correcto? ¿O es un adoctrinamiento con inclinación a la 4T?

La Silla Rota revisó este tema que en la última semana generó debates en redes sociales, luego de que se difundiera una fotografía del libro en cuestión, en la que se mira a un hombre de la calle durmiendo en una banca con el siguiente pie de foto: "La aplicación de políticas neoliberales trajo consigo que se elevara el número de pobres en el país y en el mundo".

"El tema no es nuevo"

O al menos así lo asegura Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). Y al parecer sabe de lo que habla no solo porque tenga hijos, sino porque también fue docente.

-Achacarle esto al gobierno anterior sería un equívoco, porque desde el 92 el neoliberalismo aparece en universidades y libro de texto. Como concepto de historia es un tema viejo. A raíz del Tratado de Libre Comercio se multiplicó el concepto desde 1992. Por lo tanto, acusar a la 4T de ejercer un adoctrinamiento con los libros de texto de secundaria me parece injusto", señaló.

-¿Dónde está el error entonces? ¿En el cómo?, se le pregunta

-Sí. Si solo hablan de neoliberalismo, pero no ven la otra cara de la moneda del socialismo del siglo 21 como el chavismo, bolivarianismo, el pauperismo generado por las visiones ideológicas como las que ostenta hoy la 4T, entonces sí hay un adoctrinamiento.

Pero no hay de qué asustarnos, considera el historiador y analista Romeo Flores Caballero, secretario del Colegio de México, ex Secretario de Educación en los años ochenta en Nuevo León; y ex Cónsul de México en Los Ángeles, California. "Se trata de un curso de historia que dice la verdad y describe la situación económica, política y social de México. La historia neoliberal impresa en esos libros imprime el sello del gobierno actual ¿Qué? ¿Acaso los otros gobiernos no plasmaban en la revolución mexicana, las libertades y sus virtudes?", cuestiona.

García apunta una anécdota que bien podría respaldar el dicho de Flores Caballero, autoridad en temas educativos con respaldo de 25 libros publicados. "Siendo Zedillo Secretario de Educación y Esteban Moctezuma (actual titular de la SEP) Oficial Mayor, nos llegaron a todos los maestros un libro de texto de historia, era nuevo. Mis alumnos eran de cuarto de primaria y ahí apareció por primera vez el TLC, el capítulo del 68´ en Tlatelolco, la revolución cristera y hasta la crisis electoral ¿Y qué pasó? Que solo lo usamos mes y medio porque luego llegó otro libro nuevo y ya no venían esos cuatro capítulos".

"¿Que significa eso?", continúa. "¡El Estado dice lo que quiere o no enseñar! Pero eso ya debiéramos de tirar esa idea al cesto de basura y comportarnos como sistema educativo, no como una dictadura totalitaria porque no lo somos. Dicen que la educación es la mejor herramienta para domar, docilizar y civilizar a la sociedad en función de los intereses del gobernante en turno ¿lo es?".

¿Qué dice el libro en realidad?

"Historia de México 3" en su página 226, cita textual señala "El neoliberalismo es una doctrina económica que apareció poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sus creadores buscaban reducir el papel económico del Estado, ponían finanzas sanas y libertad económica por encima de la propuesta de un estado de bienestar. En México esta doctrina se empezó a aplicar en 1982".

Y en la página 227, cita textual, agrega "a pesar de los cambios también estas políticas pronto mostraron su incapacidad de generar empleos formales, el desempleo aumentó y creció el comercio informal". En los mismos términos se manejó esta clase en el programa Aprende TV que abordó el tema con entrevistas a dos académicos del Colegio de México: Luis Aboytes y Sergio Aguayo. "La crisis de 1982 fue una de las razones por las que México adoptó ese nuevo modelo económico... que trajo consecuencias positivas como la apertura a nuevos mercados internacionales y negativas como el aumento en el número de pobres", explicaron los conductores. "El neoliberalismo está siendo revisado y está siendo transformado porque se acepta que el Estado sí tiene un papel que jugar en la conducción de la economía", advierte Aguayo en una de sus intervenciones.

¿Significa entonces un adoctrinamiento de la 4T, según los discursos presidenciales en las conferencias mañaneras? La Silla Rota solicitó a la SEP su postura al tema, mediante una entrevista para confirmar si había o no, un adoctrinamiento de la 4T dirigido a jóvenes adolescentes. La dependencia respondió mediante una tarjeta informativa. "La selección de contenidos y materiales gráficos no se realizaron durante la presente administración. Historia de México 3, en su segunda edición, bajo la autoría de Patricia María Montoya y María Guadalupe Ramírez Ornelas, fue editado por McGraw Hill, y autorizado para su uso en el ciclo escolar 2015-2016... Cabe señalar que en nivel secundaria no se cuenta con Libros de Texto Gratuitos obligatorios, por lo cual, las maestras y maestros son quienes los seleccionan, libremente, atendiendo a los planes y programas vigentes".

Y agregó "La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) realizó el proceso de consulta y selección de materiales educativos de nivel secundaria para el próximo ciclo escolar, en el que la plantilla docente determinó cuáles son los títulos más apropiados para impartir su materia frente a grupo, ya que al igual que en los ciclos escolares anteriores, corresponde a los maestros de secundaria conocer y elegir los libros de texto que se utilizarán para el próximo año lectivo. En el proceso se involucraron más de 100 mil maestros, de 26 entidades federativas, quienes participaron en la selección vía web, a partir de los libros de texto que presentaron 28 empresas editoriales; con ello cada maestra y maestro tuvo la oportunidad de seleccionar entre 327 títulos para libros de texto".

¿Quiénes son las autoras?

Una búsqueda en web arrojó que Montoya y Ramírez cuentan con Maestría en Historiografía de México; la primera es docente de la FES Acatlán; la segunda en la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, no es el primer libro que publican juntas en temas educativos de historia.

Si bien "Historia de México 3" fue publicado en 2014, durante la administración de Enrique Peña Nieto, el contenido no aborda en ningún momento el conflicto electoral por las elecciones presidenciales del 2006 y 2012 donde el candidato perdedor fue el presidente López Obrador. De hecho, su nombre ni siquiera aparece en estas páginas; no existe en ese período de la historia. Sin embargo, llama la atención que en la página 235, cita textual, se señala "los pocos logros de los gobiernos panistas propiciaron el regreso del PRI a la presidencia en 2012" ¿Podría esto confirmar la opinión de Flores Caballero?

"Por supuesto, todo gobierno trata de influir, es obvio", responde él. "Pero este texto describe muy bien la situación y al neoliberalismo. Son profesores (dice en referencia a las autoras) son del Colegio de México, no son de izquierda, sin ideología, en el mejor de los casos pudieran ser liberales, pero identifican el modelo neoliberal con claridad en un análisis sobrio", subrayó el también historiador y ex diputado priista. "Seguramente quienes han de estar muy enojados con lo que plasma el libro de texto son los panistas y los priistas de derecha, a quienes se debe el fracaso del modelo", aseguró.

¿Inevitable enseñar neoliberalismo al adolescente?

En la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en la colonia Llano Alto municipio de Ixtapa, Chiapas, el profesor José Luis Escobar enseñar el tema a los alumnos desde dos perspectivas: "el que inculca la SEP, con suavidad, de forma superficial; y el que tiene argumentos más sólidos y te dice por qué eres pobre", explica.

La profesora Diana Barajas y el profesor Escobar -ubicados geográficamente en polos opuestos del país, Sonora y Chiapas-, consideran que abordar este tema con sus alumnos es necesario. "Sí, porque es una etapa en la que va tomando forma su carácter, van camino a la adultez y van viendo todo lo que está a su alrededor", argumenta ella. "Es viable que se enseñe en secundaria, aunque tal vez no con mucha profundidad pues en preparatoria desarrollará más el tema. Será decisión de cada maestro, dentro del aula, dar el énfasis, la importancia, el interés. Uno ya puede tomar ciertas adecuaciones donde se respeten los contenidos y adecuarlo a la perspectiva del maestro".

"Los infantes tienen ese espíritu crítico", opina el maestro chiapaneco. "Son cuestionadores, no se quedan conformes con lo que les dices; y eso nos da la posibilidad de hacerles entender el concepto porque ya no formas a un niño pasivo, sino que aprenderá a pelear por sus derechos", advierte. "Si tú eres hijo de obrero o campesino, es difícil que llegues a la universidad; y no por falta de capacidad intelectual, sino porque tus condiciones económicas no te lo permitirán, y esas situaciones, nosotros las convertimos en contenidos de estudio".

La Unión Nacional de Padres de Familia consideró "que existan estos capítulos en la historia son necesarios lo que no se vale es verlo todo con uno solo de esos conceptos, revisar la historia con un solo ángulo o una versión incompleta de la realidad es inequívoco porque deforma las nuevas generaciones.

-¿Está justificado?, se le pregunta a García.

-Como cualquier otro concepto teórico, político y social, el hablar del comunismo en libros está bien si no se dogmatiza y se convierte como alternativa para resolver todos los problemas sociales, como lo externó el año pasado el subsecretario de educación Concheiro. Por eso cuando termine esta pandemia debe ser otro el modelo educativo, la pandemia está demostrando lo mismo que el sistema de salud, estamos colapsados y urge una transformación. Que nos den la oportunidad a los padres de familia, maestros y sociedad a opinar sobre esos contenidos para que no sea solo la visión única del gobernante en turno la que se forme, adoctrine o enseñe en todas las aulas físicas o virtuales del país.

"Tundirle al neoliberalismo puede ser una oportunidad para que lo crucifiquen y nos vayamos al otro extremo de marxismo, comunismo, socialismo o social democracia que ya demostró en la realidad su ineficacia. ¿A quién le conviene que el tema neoliberal aparezca en los libros y a quien le conviene que no aparezca? El neoliberalismo es una extraordinaria oportunidad para reconocer y decir; no importa que sea la óptica de la 4T, pero que lo haga en base de la realidad no en base a conceptos que ya se definieron atrás de un escritorio, en un gabinete o un comité secreto para decirnos como debemos pensar, eso sí puede ser un gravísimo mal al país".

"Descalificación ideológica"

Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, considera que "todo este asunto de los daños del neoliberalismo y su relación con la pobreza pertenece más al género de ensayos de opinión que de textos de historia que pudieran considerarse más o menos serios".

-Sin duda es un objetivo político, no es solo un tema educativo sino el posicionamiento ideológico que ha mantenido el gobierno prácticamente desde que entró: todos los males son justificables por los enfoques de política económica, pública y seguridad previos, es una manera de salir al paso de las responsabilidades que corresponden al actual régimen. Los libros de historia para escuelas pueden y deberían incluir temas de historia contemporánea, pero de manera objetiva posible sin juicios de valor que califiquen en positivo o negativo acciones de los gobiernos previos mostrando los hechos, incluso los hechos complicados como la violencia o problemas de narcos si se quiere, pero con datos y evidencia y no una descalificación ideológica.

-¿Se puede corregir esto?

-Se puede, pero eso topa con otro problema: libertad de expresión e imprenta. Censurar el libro ahora por una consideración de este tipo causaría el efecto inverso, estos contenidos benefician poco a la cultura histórica de los jóvenes más que corregirlos, lo que implicaría retirar de la circulación y ese quizás es un problema mayor aún.