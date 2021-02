SEP descarta contratar a más docentes para el nuevo ciclo escolar

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, afirmó a diputados federales que en este momento no se tiene contemplado contratar más profesores para el ciclo escolar a distancia que inicia el próximo lunes, bajo el contexto de la nueva normalidad. Esto, a pesar de que la matrícula escolar aumentará al recibir niños que dejarán las escuelas privadas para migrar a las escuelas públicas.

“No tenemos pensado contratar más profesores, hemos hecho una solicitud de contratación de maestros para algunas zonas que requieren más maestros y estamos en espera de la respuesta de Hacienda porque es un tema que tenemos la restricción presupuestal. Primero preferimos llenar los huecos que tenemos porque los hay en diferentes geografías y niveles, que contratar más maestros en este momento”, afirmó.

Moctezuma agregó que en este momento no se sabe con certeza en qué cantidad crecerá la matrícula de la SEP, pero estimo que, con base a números demográficos, podría no ser mucha.

“La pirámide demográfica no está en contra nuestra, al contrario, al ir bajando la densidad de niñas y niños de ciertas edades sobre todo los primeros años de primaria y escolar, nos está ayudando a no tener una presión en demasía… Pero eso lo sabremos hasta el 11 de septiembre que es cuando terminan oficialmente las inscripciones”, dijo.

Tampoco se contempla aumentar el número de planteles, sino resolver al aumento de la demanda escolar con la infraestructura que hay. “El único recurso que tenemos en este momento es el de la escuela es nuestra, que tiene recursos para poder construir un aula nueva o aumentar su capacidad”, señaló, “pero no tenemos ningún otro recurso para aumentar por ejemplo el volumen y la infraestructura de la educación pública; hasta ahorita estamos viendo como admitir a todos y cada uno de las niñas niños y jóvenes que piden educación pública con la infraestructura que tenemos”.

Y adelantó que “se puede hacer una planeación mucho más rígida del uso de los tiempos de los maestros y de la infraestructura, en el Politécnico Nacional empezamos con un programa piloto que luego lo ampliamos al BUAP (Benemérita Universidad Autónoma en Puebla) y se logró aumentar el ingreso de estudiantes de la matrícula en un 10% en el Poli y en un 13% en el BUAP, sin necesidad de construir absolutamente nada”.

64% DE AVANCE EN ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO

A una semana del nuevo ciclo escolar a distancia, Moctezuma Barragán adelantó que falta solo el 36% de entrega de libros, excepto aquellos relacionados con materias nuevas. “El tema de vida saludable fue muy reciente, entonces en lo que se elaboraron se identificaron los materiales y se están imprimiendo, van a entregarse un poco después; lo mismo que el nuevo libro de valores y de civismo, pero todos los demás está completa”.

En el caso de la CDMX, explicó que la distribución de libros en escuela, está a cargo de personal administrativo que, en teoría, no debería estar trabajando pero que, aseguró, aceptó colaborar de manera voluntaria. “Dentro de la pandemia hay un decreto que expidió el presidente de que regresa a trabajar el personal administrativo hasta octubre; entonces cualquier trabajador que nos dijera no quiero ir, está en su derecho. Pero hemos encontrado una gran colaboración”.

Respecto a la elaboración de programación por televisión, el secretario dio números: los programas de televisión para 17 semanas de clases, equivalen a 4 mil 550 horas. “Cada programa tarda de producirse tres veces más de lo que tarda de transmitirse al aire, sin contar la elaboración del guion y la preparación de contenidos”.

Sobre la entrega de tabletas a niños Moctezuma Barragán mencionó que esa opción no se tiene contemplada perfilada puesto que ya se entregaron en años anteriores; y adelantó que en este momento se desconoce si dichas tabletas existen o no, o siguen en manos del estudiante. Por eso solo reafirmó que la estrategia educativa se enfoca a garantizar internet dentro de dos años a las comunidades de todo el país.

EXHORTO A ESCUELAS PRIVADAS A NEGOCIAR CON PADRES DE FAMILIA

De nueva cuenta, el funcionario reiteró que, “en el tema de las escuelas privadas con padres de familia por el pago de colegiaturas, ambas partes deben llegar a un acuerdo pues a la SEP sólo le competen los temas académicos y validez de estudios”.

“El contrato privado que tiene una escuela particular con un particular eso no pasa en ningún momento por la SEP, eso es algo que incluso cuando hay controversias lo recibe Profeco (Procuraduría del Consumidor). Nosotros hemos hecho un exhorto (a ambas partes)… Que se concilie el tema de los pagos, porque la gente dice yo no quiero pagar porque es educación a distancia, pero esa educación en línea también requiere de maestros y maestras que necesitan un sueldo”, explicó.

No tenemos garantía de que después de esta pandemia suceda otra y la educación mixta es parte de la evolución que va a tener cualquier sistema educativo mundial

(MJP)