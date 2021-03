Sener tiene 3 días para publicar en DOF suspensión a la reforma eléctrica

La Secretaría de Energía (Sener) solicitó al juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones una prórroga para que publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la suspensión definitiva a la reforma eléctrica.

A través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la dependencia que dirige Rocío Nahle García, solicitó el plazo para dar cumplimiento al mandato del juez.

"En representación de la Titular de la Secretaría de Energía, por medio del cual solicita una prórroga para dar cumplimiento a la suspensión, por las razones que indica. En relación con la solicitud de prórroga que formula la Secretaría de Energía, para que realice una publicación en el Diario Oficial de la Federación en su carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la suspensión".

Al analizar la petición, el juzgado le otorgó una prórroga de tres días para informar a través del Diario Oficial de la Federación para hacer la publicación.

"Se le concede una prórroga de tres días, contada a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de esta determinación, para que acredite haber llevado a cabo la referida publicación; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En la inteligencia de que subsisten los apercibimientos decretados al respecto. Notifíquese".

NUEVAS SUSPENSIONES DEFINITIVAS CONTRA LEY ELÉCTRICA

Las suspensiones definitivas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (IEL) no paran. En las últimas 24 horas se otorgaron 44 más, por lo que hasta el momento suman 73 desde el pasado 19 de marzo.

A través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió 25 suspensiones.

En la resolución, el juez determinó que al otorgar la medida es para "paralizar los actos de autoridad que causen perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, ya que sus efectos son positivos".

Mientras que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó 19.

Las suspensiones definitivas contra la reforma eléctrica, tienen efectos generales, ya que otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para los que la solicitaron, tendrían una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en la industria eléctrica, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector.

En las resoluciones los jueces han argumentado que en caso de no otorgarlas se ocasionaría un daño que podría ser irreparable no solo en el mercado de la energía eléctrica, el cual no solo repercutiría sobre la esfera jurídica de las quejosas, sino de los consumidores y de la sociedad en general, sino también en el medio ambiente.

Las empresas comenzaron a solicitar las suspensiones desde el pasado 10 ee marzo, un día después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de la Industria Eléctrica.

Tras darse a conocer los juicios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió al Consejo de la Judicatura Federal que se investigara al juez Juan Pablo Gómez Fierro. Incluso envío a un escrito al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para efectuar la indagación.

En respuesta, Arturo Zaldívar, dijo este lunes que, en el caso de haber elementos se abriría una investigación.

"De existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen".





(Luis Ramos)