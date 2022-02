Señala el PRI que 310 diputados federales carecen de título universitario

La diputada por el PRI pidió que, no se puede pasar a la historia como la legislatura de los ignorantes. (Video)

"Sólo 190 diputados de 500 tienen título universitario. No podemos pasar a la historia como la legislatura de los ignorantes, no podemos condenar a la Administración Pública a la mediocridad.", dio a conocer la diputada Cynthia López Castro.

En la Cámara de Diputados la diputada por el PRI evidenció que, m uchos de sus compañeros ni entregaron sus papeles cuando entraron al Congreso, y el hecho de que no tengan un título universitario no quiere decir que ahora se va a promover que titulares de organismos de alto nivel no tengan un título universitario.

"Yo sí los invitaría a que por favor no eliminemos este requisito que hoy existe, no hagamos leyes regresivas, que quiere decir que estemos peor que antes, sino tenemos que ir caminando hacia delante, ir construyendo para que este 2022 México tenga más mexicanos una licenciatura terminada", dijo la diputada López Castro.

Les quiero decir que, de 500 diputados sólo 190 cuentan con un título universitario. A mí me parece que si bien esto es una representación de pueblo no podemos ser una legislatura que con 190 diputados que tiene un título universitario ahora quieran empezar a quitar los requisitos de título universitario en otros niveles

"Si ustedes no tuvieron la disciplina para obtener tener un título universitario es respetable, pero no quieran que ahora ningún titular de nuestra gobierna lo tenga. México merece funcionario preparados, México merece que promovemos la educación. No quieran condenar a la Administración Pública a la mediocridad", agregó durante su discurso.