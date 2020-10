Senadores discuten extinción de fideicomisos en antigua sede

Senadores de Morena y aliados sesionan en una sede alterna para avanzar en la eliminación de 109 fideicomisos públicos, que anoche quedó a medias con la aprobación por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Para ello, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez (Morena), citó al órgano legislativo a una reunión en punto de las 16 horas, en la antigua sede del Senado, en la calle de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

#Nación | Durante la sesión en la sede alterna del @senadomexicano, la presidenta de la comisión, @Ana_LiliaRivera, le cierra el micrófono al legislador del #MC, @DanteDelgado, sin embargo este continúa expresando sus quejas.https://t.co/tX7tR2WQtJ pic.twitter.com/ZGrA71hv2W — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020

En tanto, la Comisión de Estudios Legislativos segunda obtuvo quórum para sesionar con senadores del PRI, PRD y MC, para avanzar dictamen que elimina fideicomisos en oficinas de la calle Donceles, en el Centro Histórico.

#AlMomento | Integrantes del @senadomexicano podrían sesionar desde un sitio alterno, al momento las vialidades en todo a la cámara alta se encuentran despejadas.

Video de @Canchola_ale *ep https://t.co/GzWOJGQzJ1 pic.twitter.com/43gJKs9vLA — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020

Previamente, y ante la falta de quórum requerido para sesionar y por segunda ocasión, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, no pudo aprobar el dictamen para desaparecer 109 Fideicomisos, así como el de permitir que la Marina se haga cargo de la administración de los puertos.

CABILDEAN SENADORES QUÓRUM PARA AVANZAR ELIMINACIÓN DE FIDEICOMISOS

Esta mañana, los senadores de Morena cabildeaban entre sus aliados poder reunir los votos para avanzar, en la Comisión de Estudios Legislativos segunda, el dictamen que elimina 109 fideicomisos públicos y anoche se quedó a la mitad, con la aprobación solamente de la Comisión de Hacienda.

Desde las ocho de la mañana, los senadores se reunieron en el Hotel Emporio, frente a la sede de Paseo de la Reforma del Senado, donde acordaron llevar a cabo la reunión de la comisión, que preside Ana Lilia Rivera (Morena) y que anoche se quedó a una asistencia de llevarse a cabo.

La reunión se citó a las 10:30 horas de este martes en un salón del Hotel Sevilla Palace, a un costado del Senado, pues colectivos de víctimas y académicos mantienen tomados los accesos de la Cámara Legislativa. La oposición adelantó que no acudirán a la reunión.

En entrevista, el líder de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, afirmó que "no le darán el quórum" a la reunión, para evidenciar que, si el dictamen avanza, es sólo por la voluntad de Morena. También hizo un llamado a la senadora Nancy de la Sierra, única integrante del PT en la comisión, a no acudir.

#Nación Esta mañana, Mauricio Kuri, coordinador del #PAN en el @senadomexicano, dijo que no le ayudarán a Morena a lograr el quorum para la sesión con la intención de que la reforma de la eliminación de los fideicomisos se vaya a parlamento abierto. https://t.co/4RI3yhSJmT pic.twitter.com/1EAp50Kia1 — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020

Anoche, los manifestantes acusaron a elementos de la policía capitalina de haberlos encapsulado con el fin de removerlos del sitio en la madrugada, sin embargo, los policías manifestaron que sólo se encontraban resguardando el plantón.

Senadores de la oposición como Emilio Álvarez Ícaza, y las senadoras del PAN Xóchitl Gálvez y Martha Márquez, acudieron anoche a las instalaciones del Senado, donde los colectivos y activistas denunciaron la llegada de los policías "granaderos", según dijeron, y lograron que se retiraran.





VAN 2 DÍAS DE BLOQUEO AL SENADO Y MONREAL LLAMA AL DIÁLOGO





El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, señaló que por segundo día consecutivo, el Senado está bloqueado por manifestantes que se oponen a la extinción de fideicomisos.

Monreal aseguró en un video que ya se dialoga con los inconformes para que les permitan ingresar al recinto para realizar su trabajo.

Asimismo, llamó a los legisladores federales a no entrar en conflicto con los ciudadanos que expresan su oposición la extinción de fideicomisos.

#Video | El Legislador @RicardoMonrealA informó que por segundo día consecutivo, el @Senadomexico se ha visto bloqueado por manifestantes que están en contra de la extinción de fideicomisos. *yn https://t.co/4RI3yhSJmT pic.twitter.com/iKTlRrD6jR — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020

NO ERAN GRANADEROS: SHEINBAUM

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se trató de un grupo de protección civil y no granaderos los que anoche hicieron un cerco alrededor del Senado de la República, donde desde ayer se manifiestan grupos que se oponen a la desaparición de fideicomisos.

En conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que su Administración recibió una carta formal del Senado para tomar algunas medidas de apoyo ante dichas protestas.

Asimismo, mencionó que los policías no tenían la orden de mover a los manifestantes y recordó que los granaderos eran un cuerpo utilizado para reprimir al pueblo.

"Los granaderos era un cuerpo dedicado a reprimir al pueblo. La diferencia es que no reprimimos, contenemos vigilamos y resguardamos. Ya no existe el cuerpo de granaderos. Tenemos una fuerza policial para que no se afecten a terceros", dijo.