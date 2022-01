Senadores de oposición, ante Granholm, piden se frene reforma eléctrica

En la reunión con la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, la oposición del Senado de la República llamó a que se reconsidere la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expuso durante su participación ante Granholm.

"No podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por esta reforma, como lo han hecho ya una multitud de especialistas, académicos, empresarios y activistas. Desde luego que nos corresponde a ambas Cámaras del Congreso de la Unión definir el rumbo que deberá tomar este tema, y en esas definiciones conocer la visión de nuestro vecino y principal socio comercial nos parece fundamental", afirmó el senador.

Por su parte el coordinador de los senadores del PRI recordó que fue su partido el impulsor de la nacionalización del petróleo en 1936 y, al mismo tiempo, la creación de la reforma energética de 2013 por lo que llamó a que se consideren los aspectos positivos y negativos de la reforma.

"A 8 años es importante hacer un balance y ponderar los efectos de dicha reforma. Con apertura para corregir lo malo, pero también para reconocer lo bueno. Por ejemplo, gracias a las subastas nuestro país llegó a generar la energía eléctrica más barata del mundo. De 2013 a 2019, el uso de renovables aumentó en un 50 por ciento y la capacidad instalada en un 88 por ciento", consideró Osorio Chong.

Además, recordó que su partido ha encabezado el impulso de acciones de inconstitucionalidad por la Reforma pero reconoció que el actual gobierno tiene la posibilidad de implementar su programa de gobierno.

"En la bancada del PRI en el Senado, consideramos que la solución a los retos actuales no puede ser regresar a los monopolios, las ineficiencias y las energías más contaminantes. Al mismo tiempo, reconocemos el derecho del gobierno en turno a impulsar e implementar su visión, siempre con apego a la ley y la Constitución, lo cual consideramos que no ha sido el caso", afirmó Chong.

Por eso, señaló, se ha insistido en un debate alejado de dogmas y centrado en la evidencia, en el que se escuchen todas las visiones y que busque respuestas pensando en el futuro, "no regresando a un pasado que ya probó no haber funcionado y que hoy no es alternativa".

En conferencia de prensa al concluir la reunión, Monreal destacó que Estados Unidos ve a México como una potencia en materia de energías limpias.

Aseguró que Granholm fue respetuosa en el tema de la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador y que refirió "que a su país le interesaba cuidar las inversiones y que sería respetuosa de lo que aquí aprobaremos... Que su país tiene interés de seguir invirtiendo en México".

Agregó que la funcionaria comentó que percibió una buena comunicación en las reuniones que sostuvo ayer con la secretaría de Energía, Rocío Nahle, y el presidente de México.

Monreal señaló que cada uno de los coordinadores parlamentarios en la cámara alta fijo su postura "porque es una de las mujeres más cercanas a Biden, establecemos una relación de respeto y mantener esta y seguir mejorándola".

Y precisó, sin entrar en detalles, que en sus discursos los coordinadores "fueron más allá".

Añadió que la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, sí estuvo presente en la reunión aunque de manera virtual por encontrarse fuera de la ciudad.

INVITACIÓN A COORDINADORES

Esta mañana Monreal declaró "están invitados los coordinadores del Senado, yo invité a todos: al PAN, al PRI, al PRD, al PT, a Movimiento Ciudadano y, todos son libres de expresar lo que quieran en su conversación con la Secretaria. También están invitados la Cámara de Diputados, el Presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados y está invitada la presidenta de la Comisión de Energía del Senado y el Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados".

Por el PAN no asistió el coordinador Julen Rementería, sino la legisladora Nadia Navarro.

Por Movimiento Ciudadano asistió el senador Clemente Castañeda y por el PRI también se espera la participación de Miguel Ángel Osorio Chong.

Cada coordinador tendrá 3 minutos para hablar del tema energético.

El Grupo Plural en el Senado cuestionó que no fueron invitados por Monreal para participar en la reunión.

El Grupo Plural en el @senadomexicano denunciamos que hemos sido excluidos de la reunión con @JenGranholm, la Secretaría de Energía de E.E.U.U.????programada este día en la Junta de Coordinación Política. Les faltan votos en el Senado y les sobra soberbia. — @GPPlural (@gpplural) January 21, 2022

?? #VIDEO El Grupo Plural en el @senadomexicano denucnai que fue excluido de la reunión con la secretaria de Energía de EU y Germán Martinez asegura que están a favor de compartir objetivos https://t.co/SN3AGuOetK pic.twitter.com/6tEV7WRLg1 — La Silla Rota (@lasillarota) January 21, 2022