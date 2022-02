Senador de la 4T, Armando Guadiana, disfruta del Super Bowl

Armando Guadiana, senador de Morena, presumió su asistencia al Super Bowl 2022, junto a su hijo, al mismo tiempo que mandó saludos a Coahuila, estado por el que es legislador.

"Disfrutando una de mis pasiones, desde hace más de 30 años, junto a mi hijo Armando. Ganarán los Bengals ya que vienen con hambre y sed de Victoria. ¡Saludos a mis amigos de Coahuila y de México!", publicó en Twitter.

Guadiana compartió su pasión por el futbol americano a través de una fotografía en redes sociales, en el marco del enfrentamiento en Los Ángeles, California, Estados Unidos, de los Bengals de Cincinnati contra los Rams de esta ciudad.

Disfrutando una de mis pasiones, desde hace más de 30 años, junto a mi Hijo Armando. Ganarán los Bengals ya que vienen con hambre y sed de Victoria. ¡Saludos a mis Amigos de Coahuila y de México! #SuperBowl56 pic.twitter.com/gcw9K4VFo1 — Armando Guadiana (@aguadiana) February 14, 2022

No es la primera vez que Armando Guadiana acude a la máxima fiesta del futbol americano, como fue en 2017 cuando apoyó a los Patriots.

En aquel año, Guadiana retó al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a acudir al encuentro en Estados Unidos, pero no aceptó porque según el senador, el ex dirigente del PRI era investigado en ese país.

Un saludo desde Houston dónde está por comenzar el #SuperBowl... #VoyPatriots ¡Humberto Moreira no aceptó el reto! #Saltillo pic.twitter.com/UX2PUA4ogD — Armando Guadiana (@aguadiana) February 5, 2017

Los Ángeles Rams y Cincinnati Bengals se enfrentan este domingo en el SoFi Stadium por el título del Vince Lombardi en el Super Bowl LVI, estadio en el que los Carneros estarán jugando frente a su afición, ya que esta es su casa.

