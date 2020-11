Senado va contra acuerdo de paridad del INE; amaga meter controversia

Las bancadas de todos los partidos políticos en el Senado de la República, advirtieron al Instituto Nacional Electoral que de aprobar mañana el acuerdo que pretende otorgar criterio de paridad de género a las candidaturas para gobernador en 15 entidades, interpondrá una controversia constitucional.

La Silla Rota adelantó este miércoles el proyecto de acuerdo que proponía que ocho de estas 15 candidaturas en los próximos comicios electorales 2021, se otorgaran a mujeres. Esta mañana, en un seguimiento al tema, este medio reveló que todos los partidos políticos expresaron anoche en reunión virtual con los consejeros del INE, su desacuerdo a la propuesta por considerarla una invasión constitucional a la autonomía de las entidades, cuestionaron al INE como autoridad electoral y de paso señalaron que no hay una ley donde se precise que el 50% de las candidaturas, deban ser para mujeres.

"El INE está incurriendo en exceso y en invasión de esferas de competencia de uno de los poderes", señaló Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta. "Por eso todos", recalcó, "hemos decidido enviar un exhorto, una respetuosa comunicación por esta vía de que el INE no legisle, no invaden nuestras facultades como nosotros no lo hacemos a otros poderes. Que no extralimiten en sus facultades", afirmó.

Cuestionados por los reporteros respecto al doble discurso político de apoyar verbalmente la paridad de género, pero no impulsarlo en términos reales, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu repitió el discurso de Monreal. "Esta legislatura dejó acreditado el compromiso con la agenda de los derechos de las mujeres... el mensaje de esta legislatura las mujeres de México es que vamos a seguir legislando y trabajando para que las mujeres mexicanas tengamos igualdad de nuestros derechos", justificó.



Monreal cedió la palabra al senador perredista Miguel Mancera quien estuvo anoche en la reunión citada. "Ayer Monreal se comunicó vía telefónica con el presidente del INE y se acordó una comunicación telemática... Nosotros expusimos este sentir de la Junta de Coordinación Política, dejando claro que nuestra preocupación está centrada en el ámbito de las competencias, así lo hicimos saber", dijo. "Debe haber grabaciones o testimonios de esta reunión, el presidente del INE me refirió que se quedaba con el argumento que le hacíamos llegar respecto a la reserva de ley, las competencias, divisiones de atribuciones y que lo revisaría", dijo.

Por su parte la senadora panista Xóchitl Gálvez agregó "varias mujeres se estarán preguntando qué hacemos nosotras aquí, no tengo duda que seremos candidatas y competitivas y que nos ganaremos a pulso espacios con gobernadoras en los próximos años. Mi preocupación es que este proceso ya arrancó, es un tema de legalidad, ?por qué alguien externo tiene que imponer lo que tiene que pasar en ese estado?", cuestionó. "Tiene que haber piso parejo, sí hay cierto machismo en ciertos partidos políticos y eso lo decimos claramente, lo que no queremos es que los propios candidatos empiecen a controvertir porque es inconstitucional y entremos en o proceso de litigio que distraiga el proceso", dijo. "Desde nuestro punto de vista hay invasión de competencias, en el pan somos mayorías las mujeres y pelearemos los espacios Cómo se debe, no con parches", señaló en un intento por matizar el trasfondo de de sus declaraciones.

Monreal remató "el senado como institución defiende las facultades del Congreso de la Unión, que no sean usurpadas o sustituidas, acudiremos a las instancias que la Constitución nos faculta... Nosotros somos defensores y garantes del pacto federal... Con el INE sólo hay amistad y cordialidad", concluyó.

PARTIDOS FUSTIGAN PLAN DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL INE PARA 2021



La mayor parte de los partidos políticos no recibió de manera favorable el acuerdo que discutirá este viernes el consejo general del Instituto Nacional Electoral y mediante el cual se propondrá que 8 de las 15 candidaturas a gobernador en los comicios de 2021, sean para postular a candidatas en lugar de candidatos. En la reunión de trabajo virtual celebrada anoche, la mayor parte de los partidos políticos cuestionaron sutilmente la medida con tres argumentos "¿En qué parte de la Constitución dice que el INE es autoridad electoral? ¿En dónde dice que el 50% de las candidaturas deben ser para mujeres? Se vulnera el artículo 16 constitucional que defiende la autonomía de los estados".

Para corroborar esta versión se contactó con algunos de los participantes a dicha reunión, pero algunos de ellos rechazaron hacer declaraciones previas a la sesión de mañana.

El INE emitió un comunicado del tema, sin ahondar en el debate con los representantes de los partidos. Sin embargo, fuentes consultadas que pidieron anonimato, confirmaron a La Silla Rota que los partidos sí cuestionaron el contenido del acuerdo; fueron Morena, PAN, Encuentro Social, del Trabajo y Partido Verde; mientras que PRI y PRD asumieron una postura más cautelosa con el argumento de "estar abiertos al diálogo".

"En el fondo lo que sucedió es que no vieron con buenos ojos la propuesta", señaló una de las fuentes, "porque ellos ya pusieron nombre y apellido sus candidatos que son hombres; cambiarles la jugada para imponer una candidatura de mujer no les garantiza el triunfo, ni los votos suficientes porque ellos ya tienen 'su gallo'. No lo expresaron abiertamente, pero era lo que dieron a entender".

Una segunda fuente agregó que dos consejeros electorales se oponen al acuerdo y adelantaron su voto en contra; son Uckib Espadas y José Roberto Ruiz. Su principal argumento fue considerar que la medida es una violación a la soberanía de los estados.

Y una tercera fuente explicó que algunos partidos sugirieron que en lugar de 8 candidaturas para mujer, fueran sólo 7; y que el acuerdo, de aprobarse, no se aplicara en las elecciones del 2021 sino hasta el 2024.

La Silla Rota contactó a la diputada perredista Guadalupe Almaguer quien es además consejera parlamentaria en el consejo del INE y explicó así lo ocurrido anoche. "La medida la tomó el INE para acatar una sentencia del Tribunal Electoral, también recordemos que en junio la Cámara de Diputados aprobó la modificación de nueve artículos de la Constitución y 86 leyes secundarias. Así que hay un basamento legal que le permite al INE, como máxima autoridad electoral, delinear la obligatoriedad de los partidos políticos nacionales para que consideren este acuerdo. Fue una mesa de trabajo para revisar el tema, pero si bien hubo resistencias de algunos partidos al final mostraron apertura para seguir discutiendo el punto", dijo.

"En mi opinión personal las 15 candidaturas a gobernador deberían ser para mujeres, pero esa es una postura mía. En historia, la política nos queda a deber cómo género. Hubo partidos políticos que sí tienen observaciones de carácter legal y particularmente legítimo, así lo expusieron. Pero en su defensa es importante reconocer que conforme escucharon argumentos, si bien no dijeron sí tampoco cerraron la puerta. Se quedaron reflexionando y aunque no hubo una cerrazón sí hubo resistencias. Mañana escucharemos sus posicionamientos durante la sesión".

"Yo les expuse que en junio, cuando nos subimos a tribuna a defender el tema de la paridad en todos los cargos públicos, sí hablamos del asunto de las gubernaturas; y hablé de los casos de violencia política contra candidatas en 2015. Hoy, me parece que ha sido un error de todos los partidos políticos no dimensionar y no tener una propuesta para este asunto de las gubernaturas. Como militante del PRD desde hace 30 años y con autoridad en temas de equidad, me consta que han sido años de resistencia para que los partidos nos vean como sus iguales; si hoy somos legisladoras es porque hemos defendido nuestras causas para garantizar igualdad de condiciones. La paridad no es un asunto menor, y ojalá se vea reflejada en la inmediatez del 2021 y no hasta el 2024".

Almaguer consideró que si al día de hoy no se tienen muchas candidaturas femeninas fue "por una falla de cálculo de los partidos pero también de invisibilidad de los liderazgos porque no reconocen los liderazgos de la mujer en los estados. Su principal argumento es que el proyecto de un candidato hombre a gobernador ha sido trabajado por años ¿Y los de una mujer no? Que nos reconozcan como liderazgo siempre ha sido complejo en todos los partidos políticos. Una frase común en nosotras es que los hombres de los partidos políticos creen que nacieron dirigentes".