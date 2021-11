Senado elige a Loretta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte

El Senado de la República eligió a Loreta Ortiz como la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 92 votos a favor; la candidata Verónica de Gyvés recibió 9 votos de las y los legisladores y Bernardo Bátiz obtuvo 8 votos.

Luego de haber sido considerada en otras dos ocasiones para la terna de un ministro de la Suprema Corte y ser rechazada, Loretta fue elegida en esta tercera ocasión a pesar de los señalamientos de la oposición por su cercanía con el ejecutivo federal.

La discusión del pleno del Senado primero aprobó un dictamen de la comisión de Justicia en donde se garantizó la elegibilidad de las dos candidatas y el candidato presentados en la terna que el ejecutivo federal envió a la Cámara de Senadores la semana pasada.

La aprobación del dictamen desde la comisión se realizó fast track y apenas unos minutos después de que terminaron las comparecencias de los candidatos, el dictamen fue aprobado y enviado al pleno del Senado.

"Uno de mis mayores compromisos es el fortalecimiento y agilización del sistema de justicia federal", afirmó Loretta Ortiz, durante su comparecencia ante el pleno del Senado y recalcó la necesidad de que el lenguaje jurídico de las resoluciones de la Corte sea entendible.

Además, resaltó que una de las necesidades del poder judicial es garantizar de manera expedita la impartición de justicia y se comprometió a garantizar que México cumpla con todas las disposiciones legales a nivel internacional en materia de defensa de Derechos Humanos, una de sus especialidades.

"Hemos elegido a la cuarta ministra de la Suprema Corte de Justicia que integrará el pleno. Como mujer, como jueza constitucional que he sido, como presidenta de este órgano deliberativo, me siento no sólo feliz por este hecho sino muy honrada y orgullosa de ser testigo de esta elección de la nueva ministra de la Suprema Corte", afirmó Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directivo del Senado luego de tomar protesta a Loretta Ortiz.

La senadora además felicitó a la ministra electa, a quienes la eligieron y al país por avanzar en lo que consideró, se trata de un salto en el camino por cumplir con los requerimientos de la paridad de género.

En las semanas previas a su designación, se pudo ver a la candidata Loretta Ortiz en el Senado buscando hablar con senadores de distintas bancadas.

INICIO DE COMPARENCENCIAS

"Vengo a exponer ante ustedes sobre mi idoneidad para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia [...] pero no creo ser yo el más indicado", indicó Bernardo Bátiz.

"Por eso los invito a que voten en esas condiciones del partido que sea, he señalado que los acuerdos en los que los legisladores comprometen su voto, desmerecen la labor parlamentaria", afirmó.

Verónica de Gyvés al inicio de su comparecencia y agradeció al presidente López Obrador por considerarla para la terna. "Yo sí voy a hablar de mí y de mi trayectoria", afirmó.

De Gyvés afirmó que aún en caso de no resultar electa, ha disfrutado el camino que ha recorrido y que de llegar al cargo estaría lográndose una cuota de género y diversidad cultural que se requiere en la Suprema Corte.

"Pido su voto, el voto que ustedes me confieran será para una ministra comprometida con la igualdad sustantiva y la eliminación de la brecha de género en el sistema judicial", afirmó Loretta Ortiz en su comparecencia ante el Senado de la República.

CANDIDATOS, CERCANOS A AMLO

Especialistas han alertado que los tres candidatos son cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, de cualquier manera, se le va a beneficiar. En ese mismo sentido se han posicionado senadores de la oposición.

La decisión se da en medio de la polémica que generó el acuerdo emitido la noche de este lunes, por el Poder Ejecutivo, para declarar temas de seguridad nacional cualquier obra de infraestructura del gobierno federal, se alertó sobre esta designación.

En el inicio de la discusión, en el pleno del Senado, la senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) alertó sobre la importancia de la decisión que tomará el Congreso en medio del decreto firmado por el presidente López Obrador, lamentó que solo quede confiar en la autonomía personal de cada perfil.

"No es un simple procedimiento y mucho menos un trámite protocolario, es una verdadera responsabilidad de Estado. [...] Es una pena que, en lugar de centrarnos en esa responsabilidad, de nueva cuenta nos ocupa el desprecio que Morena tiene por la Constitución y la ley".

Senadores de la Comisión de Justicia con Loretta Ortiz Ahlf (Foto: Cuartoscuro)

El senador Damián Zepeda (PAN) advirtió ayer que el asunto del decreto contraviene la Constitución Política, por lo que llegará –inevitablemente– al Poder Judicial, pero a partir de mañana, el gobierno de la autodenominada "cuarta transformación" tendrá un aliado más entre los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Donde acabará el Decreto ilegal de infraestructura de @lopezobrador_ ? En la @SCJN ...



Increíble que mañana la oposición le dará a AMLO un ministr@ más con absoluta cercanía, con lo cual tendrá los votos que necesita para bloquear acciones de inconstitucionalidad.



Así como! — Damián Zepeda (@damianzepeda) November 23, 2021

Especialistas consultados por La Silla Rota, la semana pasada, alertaron sobre la cercanía que mantienen los tres perfiles (Ortiz, De Gyves y Bátiz) con el presidente López Obrador.

Raúl Mejía, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y experto en Derecho Constitucional, afirmó que "si volvemos a ver en la terna a Loretta Ortiz es porque evidentemente es de Morena. Y Verónica de Gyves es muy cercana a ese partido también".

El caso de Bernardo Bátiz no es diferente, pues el ex procurador de Justicia capitalino, también la carta fuerte de Andrés Manuel López Obrador, en 2019, para la Fiscalía General de la República; y también formó parte de su "gabinete legítimo" en 2006, como secretario de Justicia y Seguridad.

Verónica de Gyves fue postulada por el presidente para dirigir la Fiscalía General de la República; pero en el camino el senado eligió al actual titular Alejandro Gertz Manero. Anteriormente se desempeñó como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Desde diciembre de 2020, La Silla Rota documentó que la Suprema Corte de Justicia mantenía en lista de espera abordar temas relacionados con acciones de inconstitucionalidad o controversias interpuestas por opositores al gobierno del presidente López Obrador.

Especialistas consultados entonces leyeron el hecho como "una sumisión del Poder Judicial", pues tres de los once ministros fueron propuestos por el presidente: Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat.

TAMBIÉN LEE: Ven expertos a la SCJN como guardaespaldas de AMLO

Sin embargo, otros difieren de esta postura pues la Corte recién reiteró la suspensión contra el llamado "decreto Nahle" (15 mayo, política decreto de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional,) por el que la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional.

Senadores de la Comisión de Justicia con Verónica de Gyves Zárate. (Foto: Cuartoscuro)

Lo mismo sucedió apenas este mes, cuando la Corte votó en contra –por unanimidad– un artículo transitorio de la llamada Ley Zaldívar, que pretendía prorrogar por dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal.

En la sesión ordinaria de este martes, el pleno del Senado de la República deberá conseguir las dos terceras partes de los presentes para determinar quién de los tres perfiles propuestos por el presidente de la República ocupará un espacio en la Suprema Corte. De no conseguirse, el presidente debe enviar una nueva terna.





ACZ