Senado de la República rechaza violencia en la UNAM

El Senado de la República condenó los recientes hechos en los que se ha vandalizado la Máxima Casa de Estudios y la toma de las instalaciones de diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También, a través de un comunicado, el Senado reconoció la exigencia de justicia de la comunidad estudiantil, refrendando su compromiso con la lucha por el respeto de sus derechos siempre en apego a la fuerza de la razón y el diálogo.

El Senado de la República, de igual forma, reafirmó el apoyo a las acciones de mesura y firmeza por parte de la Rectoría de la UNAM y hace un llamado para el restablecimiento del orden y legalidad en la Máxima Casa de Estudios.

Así como solicitó a la comunidad a no caer en provocaciones y a realizar las denuncias correspondientes para dar continuidad a la aclaración de todos los casos conforme a lo establecido en la normatividad universitaria y en la legislación correspondiente.

El @senadomexicano condenó los recientes hechos en los que se ha vandalizado la Torre de Rectoría de la UNAM y la toma de las instalaciones de diversos planteles por parte de paristas https://t.co/fylWGmyjpa pic.twitter.com/TL1GpvLABe — La Silla Rota (@lasillarota) February 6, 2020

Dicho comunicado por parte del Senado llega luego de que el propio senador Ricardo Monreal manifestara en redes sociales que buscaría que el Senado mexicano se pronunciara por el diálogo.





Orgulloso posgraduado de la @UNAM_MX y hoy académico en ella, expreso mi solidaridad al rector Graue y a la comunidad estudiantil. Buscaré que el @senadomexicano se pronuncie por el diálogo, para evitar la interrupción de la vida institucional de nuestra máxima casa de estudios. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 6, 2020

Sin embargo, el diputado Pablo Gómez, de Morena, reiteró que no existe "mano negra" en los recientes hechos suscitados en la UNAM, tal y como lo aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; más bien, hay una ineptitud por parte de las autoridades para resolver exigencias legítimas.

Yo le digo a Andrés, con pleno conocimiento y sé lo que está pasando: no hay ninguna mano negra en las manifestaciones estudiantiles; lo que hay es la ineptitud de las autoridades para resolver exigencias legítimas, lo que hay es un ‘seso negro’ de las autoridades universitarias

Lo que sucede es que “el rector Enrique Graue no ha actuado al nivel de las circunstancias y eso es lo que hay que exigirle a Graue, que atienda el problema, que no se haga el occiso, no dice nada, está callado, hace semanas no habla, no actúa, no conversa con nadie ¿qué Rector es ese?”, agregó el diputado para El Financiero.

(María José Pardo)