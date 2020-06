Senado da luz verde al paquete legislativo del T-MEC

El acuerdo se cumplió: por unanimidad el pleno del Senado aprobó en lo general las leyes que conformaron el período extraordinario que actualiza el marco jurídico de México, frente al T-MEC. Fueron tres leyes, dos modificaciones al código penal federal y un acuerdo. Sin embargo, en lo particular, algunos partidos propusieron hacer cambios a determinados artículos; pero casi todos fueron rechazados lo que marcó diferencias en la votación. Bajo el contexto de la emergencia sanitaria de un total de 128 senadores, solo asistió un promedio de 105.

El ABC de cada votación

La ley federal de propiedad a la protección industrial (que reemplaza la ley de propiedad industrial) se aprobó con 106 a favor y dos en contra; y en las reservas solamente se aprobó modificar las reservas en los artículos 5 y 402 que propuso la priista Claudia Ruiz Massieu, que protegen la propiedad industrial otorgando patentes de invención y da facultades al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para conceder registros de patente. Aunque hubo otros senadores que también promovieron modificaciones, todas fueron rechazadas.

Las modificaciones a ley federal de derechos de autor para proteger los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital, fue aprobada con cien votos a favor y dos en contra. Pero la escena se repitió; en los artículos reservados, la panista Xóchitl Gálvez propuso que un proveedor no debería de retirar contenidos de manera unilateral sin darle garantía de audiencia al afectado, pues lo consideró una violación al derecho a la libertad de expresión; y afirmó que el tema surge de una orden de Trump. Sin embargo, su propuesta fue rechazada. En la votación particular el resultado fue 66 a favor y 39 en contra; no obstante, eso no modificó el resultado general.

La segunda modificación al código penal federal está relacionada con el combate a la piratería y protección de derechos y autor, tanto en obra cinematográfica como fonogramas; también prohíbe -entre otros-, descifrar señales satelitales y de televisión por cable. Se aprobó con 101 votos a favor y 3 en contra. La priista Edith Anaya y la morenista Antares Vázquez también propusieron cambios en algunos artículos, pero fueron rechazados; por lo que los artículos reservados la votación fue de 61 votos a favor y 41 en contra, lo que tampoco modificó el resultado general.

En el caso de la ley de los impuestos generales de importación y exportación (que sustituye la ley aduanera que data de la década de los setentas), propone en general agregar números de identificación a las mercancías para clasificarlas con mayor detalle; y establece tasas de aranceles de importación y exportación. En lo general, fue aprobada por 95 votos a favor, dos en contra y una abstención. Y aunque algunos legisladores propusieron cambios en algunos artículos, en la votación no fueron admitidos a discusión por lo que en lo particular se registraron 60 votos a favor y 38 en contra.

La quinta ley, de infraestructura de la calidad (qué sustituyó a la ley federal de metrología y normalización) fomenta el comercio internacional y promueve la coordinación entre autoridades de metrología local, federal y privado. Además, conserva las unidades de medida y agrega su aplicación en los rubros científicos e industriales, entre otros. En general se aprobó con 95 votos a favor y tres en contra.

En la discusión particular, el panista Damián Zepeda propuso que el Diario Oficial de la Federación continúe de manera digital publicando los textos íntegros en lugar de resúmenes, como se ha mencionado, pero fue rechazado. En la votación particular, se recibieron 81 votos a favor y 13 en contra.

Por último y por unanimidad, se ratificó el acuerdo en materia de cooperación ambiental entre México-Estados Unidos y Canadá para frenar el deterioro ambiental. Los resultados de esta votación fueron 95 votos a favor y uno en contra. Entre aplausos, los senadores presentes celebraron la aprobación de este paquete de leyes.

Aprovechando el viaje...

Pese a que el domingo el pleno de la comisión permanente aprobó por unanimidad que solo se tratarían y votarían temas exclusivos a las leyes del T-MEC, no faltó el senador que aplicó el dicho de "mas vale pedir perdón, que pedir permiso" para abordar otros temas. Hubo legisladores que no respetaron su tiempo en tribuna y se excedieron en el mismo; y otros que dividieron su tiempo en dos para compartirlo con otro legislador.

Por ejemplo, durante su posicionamiento el senador Manuel Velasco del PVEM, pidió al presidente López Obrador que -en el marco del TMEC- cuide las inversiones y continúe trabajando con la española Iberdrola, y sugirió que de hacerlo (frente a su próxima visita a los Estados Unidos) el presidente tendrá elementos adicionales para dar una buena señal en aquel país. En ese sentido el senador panista Gustavo Madero también señaló que es una contradicción que frente a la firma del T-MEC el Ejecutivo no brinde certidumbre a la inversión privada nacional e internacional.

Dante Delgado, senador por Movimiento Ciudadano, siguió la misma línea.

"Se debe generar confianza en la inversión... Se necesita de un gobierno capaz de tender lazos de confianza con todos los sectores productivos, socios comerciales y gobiernos locales... Dar certidumbre y seguridad a la industria y sectores productivos por la crisis económica".

Y ya entrado en materia, exhortó la urgencia de abordar la propuesta del tema del ingreso vital.

El panista Damián Zepeda también, desde la tribuna, aprovechó para promover su iniciativa del ingreso básico universal. "Todas estas leyes del T-MEC son positivas, pero urge que el senado vote le ley de emergencia económica ¡Debatámoslo! Porque no hemos hecho nada por los mexicanos". Mientras que la senadora Martha Márquez ocupó la tribuna para hablar de la falta de medicamentos oncológicos en niños con cáncer, entre otros.

Por su parte el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, se refirió al viaje que el presidente realizará esta semana a Estados Unidos.