Senado consuma extinción de fideicomisos

El pleno del Senado de la República avaló, tras más de 12 horas de discusión, la eliminación de 109 fideicomisos públicos. Las reformas pasaron al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La votación en lo general se dio poco antes de las dos de la mañana, en la sede de Xicoténcatl de la Cámara de Senadores y por más de seis horas se discutieron reservas presentadas por senadores de todos los partidos políticos.

Legisladores del PAN, PRI y MC presentaron reservas para detener la eliminación de todos los fideicomisos, mientras que senadores de Morena y PT lo hicieron a través de reservas separadas para sólo algunos, como el fondo de víctimas de desaparición forzada.

Fue cerca de las nueve de la mañana, de este miércoles, que el pleno del Senado logró concretar la eliminación de los fideicomisos, con votos de viva voz, pues desde anoche, al inicio de la sesión, se registraron fallas en el tablero electrónico de la antigua sede.

Toda la madrugada, mientras duró la discusión de reservas, se mantuvo el cerco policial que resguardó los edificios de Xicoténcatl y Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En los posicionamientos iniciales, las fracciones del grupo de contención, integrado por el PAN, PRI, PRD y MC, adelantaron que la eliminación de estas herramientas legales configura un “fideicomisidio”, que afectará a miles de mexicanos.

En su posicionamiento, la coordinadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos de la Torre, se desmarcó de los argumentos de la oposición, pero adelantó el voto en contra de su fracción en el dictamen, así como la presentación de reservas.

#Entérate | El senador @julenrementeria pide revisar el quórum del pleno, el presidente del Senado, @ramirezlalo_, le responde que el proceso sólo se lleva ante votación de dictámenes y continúa con la sesión.https://t.co/3NarqBiMs9 — La Silla Rota (@lasillarota) October 21, 2020

“Disentir también es construir, decirle que ‘no’ al presidente también es una forma de ayudar al pueblo de México. En esta nueva democracia, las decisiones parlamentarias deben ser contrapeso en el gobierno”, afirmó.

En la presentación de su posicionamiento, el senador Germán Martínez Cázares (Morena) aseguró que la eliminación de los fideicomisos sólo pondría en una situación difícil a la autogestión educativa, sobre todo, de instituciones autónomas estatales.

“No me aflijo ni me aflojo y sólo me arrodillo ante mis principios y conciencia. No quiero que nos demos balazo en pie en soberanía educativa. Abrazo la bandera: ‘por bien de todos, primero los pobres’, que lo único que tienen es educación pública, patrocinada por fideicomisos”, dijo el senador.









#Nación | Los integrantes de @MorenaSenadores piden que asesores de @SenadoresdelPAN salgan del salón de plenos, pues, de por sí, no hay medidas de sana distancia.https://t.co/3NarqBiMs9 pic.twitter.com/FRj27phibq — La Silla Rota (@lasillarota) October 21, 2020

En favor hablaron los presidentes de la comisiones dictaminadoras, Alejandro Armenta y Ana Lilia Rivera, ambos de Morena, quienes aseguraron que los apoyos económicos a los sectores objeto de la reforma, no serán afectados, pues se entregarán de manera directa.

PELEAN POR CONTAGIO DE SENADOR

Al inició de la sesión ordinaria, la senadora Martha Márquez (PAN), exigió al senador Alejandro Armenta (Morena) que saliera del pleno, por haber dado positivo a covid-19 hace 10 días. “Es un delito de contagio”, acusó la senadora.









#Nación | Durante la sesión en la sede alterna del @senadomexicano, la presidenta de la comisión, @Ana_LiliaRivera, le cierra el micrófono al legislador del #MC, @DanteDelgado, sin embargo este continúa expresando sus quejas.https://t.co/tX7tR2WQtJ pic.twitter.com/ZGrA71hv2W — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020

El senador respondió que era un “argumento falaz y lamentable”, de parte de los senadores del PAN, “quienes hicieron el ridículo de tirarse en el suelo revolcándose”, según calificó el legislador la protesta de los panistas.

“Hay que hacerles pruebas para ver si no tienen algún tipo de contaminante después de la revolcada que se dieron en el piso hace unos minutos”, espetó.









Más tarde, el equipo de trabajo del senador presidente de la Comisión de Hacienda compartió un documento sin firma que avalaba su estancia en el pleno del Senado, y la prueba “rápida” en la que resultó negativo, mismo documento que recomienda realizar “una prueba de PCR-RT para SARS-COV2”, que confirmara el resultado.









GOBERNADORES VEN “FINES POLÍTICOS”

En una reunión con senadores del bloque de contención del Senado, los gobernadores de la Alianza Federalista aseguraron que la eliminación de los fideicomisos “se basa en un discurso descalificador, estigmatizante y con fines políticos y divisorios”.

Durante la reunión, los gobernadores y los senadores acordaron convocar, lo antes posible, a una deliberación pública sobre “la verdadera dimensión del problema”, que se componga de un debate técnico y jurídico sobre la fiscalización de los fideicomisos.

“Los gobernadores que conformamos la Alianza Federalista nos reunimos hoy con los senadores que integran el bloque de contención en el Senado. Unidos vamos a presentar nuestros argumentos para que se dé marcha atrás a la extinción de 109 fideicomisos”, advirtió Javier Corral, gobernador de Chihuahua.









#Nación Esta mañana, Mauricio Kuri, coordinador del #PAN en el @senadomexicano, dijo que no le ayudarán a Morena a lograr el quorum para la sesión con la intención de que la reforma de la eliminación de los fideicomisos se vaya a parlamento abierto. https://t.co/4RI3yhSJmT pic.twitter.com/1EAp50Kia1 — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020

RECLAMAN DESDÉN A CIENCIA

En entrevista para La Silla Rota, Antonio Lazcano, profesor emérito Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, aseguró que el gobierno actual está enviando “una señal de su desdén hacia la cultura y ciencia”.

“¡Por mí que la 4T se balacee los pies cuántas veces quiera! Pero que no le balacee los pies a la nación… Están mandando una señal de su desdén hacia la cultura y ciencia, en un momento en el que está perfectamente claro que la ciencia es indispensable no sólo para la vida cotidiana, sino también para resolver crisis tan pavorosas como la que vivimos”.









#Video | El Legislador @RicardoMonrealA informó que por segundo día consecutivo, el @Senadomexico se ha visto bloqueado por manifestantes que están en contra de la extinción de fideicomisos. *yn https://t.co/4RI3yhSJmT pic.twitter.com/iKTlRrD6jR — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020

Los senadores del PAN protestaron en contra de extinguir los fideicomisos para ciencia y cultura, con mantas y tirados en el piso, afuera de la Casona de Xicoténcatl; también criticaron el cerco policiaco que resguarda la sesión de la Cámara de Senadores.

En contra de “la manera a mata-caballo y rápidamente”, con la que se llevó a cabo la resolución de eliminar los fideicomisos, también se posicionó el senador Armando Guadiana, de Morena, pero aclaró su voto en favor del dictamen.





LOS SEÑALAMIENTOS DE AMLO Y EL CONACYT SOBRE FIDEICOMISOS





El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a diputados y senadores aprobar la eliminación de fideicomisos, fondos que dijo no se manejaban con transparencia.

"Mostraron el cobre" grupos opositores que emprendieron una campaña para desinformar y mantener estos fideicomisos, pues defenderlos era defender la corrupción, remarcó.

El presidente ordenó una "auditoría financiera, administrativa, técnica y que, frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República" sobre los fideicomisos. A más tardar en tres meses se tendrá esa información, aseguró.

En la mañanera, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, señaló que 2013 a 2018 se reportaron transferencias millonarias al sector privado a través del instituto.

“Se transfirieron más de 15 mil mdp y a través de un programa, que es un programa fiscal que todos los años se iba alimentando, se transfirieron más de 26 mil millones de pesos para dar un total de 41 mil 624 millones de pesos transferidos directamente de Conacyt a empresas”, lanzó.

De los recursos transferidos al Conacyt en el sexenio pasado, el 44% fue a parar al sector privado y el 56% al público.

La administración de fideicomisos genera costos por administración y operación de más de 500 millones de pesos, eso aunque entre 2017 y 2018 el Conacyt no asignó un solo peso para ciencia básica y muchos investigadores quedamos sin apoyo de investigación, indicó.





CONACYT ACABA CON FIDEICOMISOS PREVIO A AVALARSE LA LEY





Mientras la Cámara de Diputados aprobaba el 6 de octubre la eliminación definitiva de 109 fideicomisos de los cuales 65 estaban destinados a la ciencia (equivalentes a 24 mil 957 millones de pesos), la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informaba a sus investigadores a través de un correo electrónico presentar a la brevedad sus propuestas para redefinir de manera anual los presupuestos de los proyectos a trabajar.

Esto significa que, paralelo a la "aprobación" de este dictamen en la cámara baja así como su aprobación en la Cámara de Senadores, el consejo ya había solicitado a su plantilla de investigadores replantear sus cálculos financieros como si los fideicomisos ya no existieran, aunque el Poder Legislativo no lo aprobara en aquel momento.

El 2 de octubre pasado, la titular de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, declaró estar de acuerdo con su eliminación por considerar a tales fideicomisos "fuente de corrupción".





ANÁLISIS DE OTROS FIDEICOMISOS





Otro de los designados para el análisis de fideicomisos, José Antonio Álvarez Lima vinculó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz y a la organización Juntos Podemos con irregularidades.

“Se desconoce el destino de 868 millones de pesos; la mayoría de infraestructura se entregaron inconclusas. Se asignaron recursos para obras faraónicas como el palco presidencial en el estadio y se adjudicaron mil 308 millones de pesos sin apego a normativa federal”, detalló.

Por su parte, Rodolfo González Valderrama pidió realizar una auditoría forense “a los más de 73 mdd que durante tres años recibió Juntos Podemos, ligada a Josefina Vázquez Mota, a través de sus organizaciones corresponsales en Estados Unidos”.