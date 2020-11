Senado batalla por acuerdo en dictamen de reforma judicial

El Senado de la República decidió no abordar este jueves la reforma constitucional que cambiará la estructura del Poder Judicial, a pesar de la realización de mesas de debate, pues no se logran los acuerdos con la oposición para poder avanzarlo en el pleno.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que este mismo jueves se reunirá con los líderes de la oposición para tratar de avanzar cambios al dictamen que permitan el avance del dictamen.

Según señaló el líder de Morena, las reuniones y los acuerdos están planteados para avanzarse entre hoy y mañana, pero hasta el mediodía de este jueves no le habían presentado un documento con cambios que apoye la oposición.

"No está fácil. Estamos en ese proceso, la sesión es permanente y no hemos logrado acuerdos. Ahorita voy a ver a los grupos y más tarde me reúne con el bloque de contención y luego me reuniré con los senadores en lo individual (...)

"Yo soy de los que piensa que debemos flexibilizar, por eso hay toda la voluntad de mi parte. Sé que hay un documento que me van a presentar más tarde sobre cambios al dictamen, y yo me muestro muy flexible y muy de apertura, para poder lograr un consenso de aquí a mañana", precisó.

Al igual que la semana pasada, Monreal se mantuvo en la posición de avanzar este mismo viernes la reforma en el pleno, pues -aseguró- la próxima semana el Senado debe trabajar en las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

"La próxima semana (tenemos) mucho trabajo y quiero que entremos a la discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que presenté la Iniciativa y que está muy completa", señaló.

La semana pasada, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos segunda -sin la presencia de senadores de la oposición- se declararon en sesión permanente para poder avanzar el dictamen este jueves.

Pero el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Cristóbal Arias Solís (Morena), expresó que, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se sometería a mesas de diálogo.

Entre los cambios relevantes que el presidente propuso al Poder Judicial en la reforma constitucional están la creación de la figura de los Plenos Regionales y los Tribunales Colegiados de Apelación, para que la federación pueda impartir justicia.

También se pretende darle la capacidad al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mayoría de ocho votos, de emitir jurisprudencias, que sean de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales, federal y estatales.

Se busca elevar a rango constitucional el reconocimiento del ingreso, formación y permanencia de la carrera judicial, al determinar que estos procesos "se sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones aplicables".