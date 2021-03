Senado aprueba nueva ley de FGR; se crea Fiscalía de la Mujer

El Senado aprobó por 118 votos la nueva ley de la Fiscalía General de la República en la que se avala la creación de la Fiscalía de la Mujer.

La nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido cuestionada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas pues señaló su desacuerdo puesto que en esta nueva ley se advierte que la Fiscalía se mantenga al margen de los trabajos del Sistema Nacional de búsqueda, instancia adscrita a la Secretaría de Gobernación.

El dictamen también propone crear un nuevo organismo que investigue, específicamente, delitos contra las mujeres y trata de personas.

LAS OBJECIONES

En las últimas semanas organizaciones de Derechos Humanos refieren un malestar entre funcionarios de Segob por este proyecto; pero además organizaciones civiles advierten un retroceso en cuanto a los derechos que habían ganado familiares de víctimas, y que ahora quedarían eliminados en la nueva ley.

La organización México Evalúa dejo clara su postura y adelantó que de aprobarse el dictamen, significaría retrocesos tanto para la Fiscalía como para el sistema de justicia penal.

"La nueva propuesta demuestra su total desconocimiento de la realidad que viven las víctimas en México... No se han dado cuenta de que la Fiscalía General no sabe investigar pero además que sus servidores públicos tampoco tienen idea de lo que se requiere para ello porque la iniciativa pretende regresar a un esquema del pasado que claramente no ha funcionado... También pretenden eliminar los mecanismos de control ciudadano como el consejo ciudadano y diversos mecanismos de participación de la sociedad civil", expuso la organización en una carta abierta al Senado el 9 de diciembre 2020.

Ayer todavía el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, Monreal, declaró que buscarían integrar en el dictamen que la FGR continúe "participando" junto a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, trata de personas y violencia contra la mujer.

La bancada panista señaló que si bien votaron a favor del dictamen en comisiones, votaron también en contra de las modificaciones a las leyes secundarias. Por eso dejaron abierta la posibilidad de que junto a Morena aprueben el dictamen y trabajen en modificaciones a las leyes secundarias para que la FGR continúe trabajando junto a organizaciones de derechos humanos.

En entrevista con La Silla Rota la senadora Indira Rosales explicó que las inconformidades de las organizaciones civiles quedaron subsanadas en el dictamen mediante una adenda.

"Finalmente la Fiscalía sí queda dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Mujeres y de Periodistas", explicó. "Esto significaría que la FGR continuaría dentro la investigación de estos casos, sigue teniendo voz y voto dentro de estos sistemas que era lo que se había eliminado en el primer dictamen", precisó.

Respecto a la Fiscalía Especializada para Violencia de Mujeres, Rosales destacó que el tema fue un logro de la bancada panista. "Fue una de las grandes luchas de Acción Nacional y también de los colectivos de familiares de desaparecidos pues fue uno de los temas que más mencionaron", destacó.

A pregunta expresa de si este dictamen considera también la asignación de mayores recursos financieros a la fiscalía afirmó, "la nuevas fiscalía se está creando y la idea es que tengo presupuesto destinado para ello, para su operatividad. Si no tiene el presupuesto asignado entonces esto sería letra muerta".

El senador panista Damián Zepeda consideró que este dictamen garantiza también el avance en términos de paridad y género porque incluye que en futuros procedimientos de elección del fiscal, la terna de 10 postulantes incluya a mujeres. Así, el presidente elegirá de ésta una terna de 3 aspirantes, que finalmente deberá votar el Senado.

También celebró la creación de la Fiscalía de la Mujer. "Es evidente que hay que atender esto, se visibilizara más este problema. La unidad que ya existe se transformará en Fiscalía, espero que se pueda hacer pronto".

Zepeda agregó que sin la adenda, la FGR se hubiera desligado de los sistemas nacionales de coordinación (Sistema Nacional de búsqueda de desaparecidos, sistema para erradicar la violencia contra la mujer, la comisión de trata y el mecanismo de protección a periodistas). "La adenda corrige, pero de no haberlo hecho, la FGR cubeta quedado al margen de programas para coordinar acciones, protocolos y programas para llevar a cabo esta labor buscar mejor a las personas, evitar violencia contra la mujer, proteger a los periodistas. Entonces, se debilitaba la investigación y mejor atención de los problemas".

La autonomía de la FGR seguirá garantizada, dijo. "Nos hubiera gustado mucho también garantizar su autonomía presupuestal, pero este es un paso. La ley es perfectible, se irá mejorando con el tiempo en temas de derechos de víctimas y atracción, entre otros".





