Semáforo, intrascendente, pero quédense en casa: Salud

Después de meses de diferencia en las estrategias contra la pandemia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, secundó a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para advertir a los capitalinos que se queden en casa porque los hospitales están a punto de saturarse.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud declaró que es intrascendente el color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, ya que el nivel es de alerta. Asimismo, pidió a los medios de comunicación dejar de poner las cifras de casos y muertes acumuladas para enfatizar el “quédate en casa”.

“Cuál es el llamado de la Secretaría de Salud, éste (quédate en casa). Cuál ha sido durante todos estos centenares de días, éste. Cuál es el llamado en cualquier país del mundo, éste. Por favor prensa mexicana, ayuden a su país, a su pueblo, ayúdense ustedes mismos. Descanse un poquito agendas de otra naturaleza o ténganlas, espero que mañana no haya una primera plana que diga ‘regañó a la prensa’, no, que haya mañana una primera plana que diga esto, nuevamente y en lugar de poner cuentas de casos acumulados, que diga esto, consistentemente, no una vez, todos los días, como lo hacemos nosotros”.

COLOR DE SEMÁFORO, "INTRASCENDENTE"

“En cuanto al color, es ciertamente intrascendente, alerta por covid-19, emergencia por covid-19, ¿hay alguna duda?”, enfatizó López-Gatell, quien durante meses insistió en la necesidad de homologar el semáforo de riesgo covid y respetarlo, luego de que algunos gobernadores estatales tomaran decisiones específicas para sus entidades.

En los últimos días ha sido evidente que las calles de la Ciudad de México están atiborradas, lo mismo que plazas comerciales y restaurantes. Este viernes, La Silla Rota hizo un recorrido por el Centro Histórico y constató las oleadas de gente, algunos sin cubrebocas o con éste mal colocado.

Sin embargo, Sheuinbaum al ser cuestionada en la conferencia de prensa de este viernes sobre el porqué no se ubica a la capital en color rojo, la jefa de Gobierno eludió la insistente pregunta y sólo recalcó la alerta y emergencia.

Sheinbaum Pardo incluso había declarado que en la conferencia de la tarde se daría a conocer el color del semáforo epidemiológico para la Ciudad de México, pero esto no sucedió.

La polémica por el color del semáforo de riesgo covid de la capital no paró ahí, ya que en la tarde José Merino, titular de la Agencia Digital Capitalina, escribió en su cuenta de Twitter: “Pienso que el color de semáforo que te haga salir lo menos posible, usar siempre cubrebocas, no hacer ni ir a fiestas o reuniones, ir a hacerte una prueba si es necesario, aislarte si eres positivo… en ese color estamos. Eso es estar en emergencia por covid-19”.

EN EDOMEX ENDURECEN MEDIDAS

En cambio, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, dio un paso más al anticipar medidas más restrictivas a la actividad económica, como el cierre de negocios, cines, entre otros, a partir de las 5:00 de la tarde, ante la preocupación por el aceleramiento de los contagios y la amenaza de saturación de hospitales.

“No basta con no salir a la calle, no hay que reunirnos en este momento, con amigos, con familiares, no importa con quien sea, puede ser conocida o desconocida, pero lo importante es no reunirnos”, exhortó López-Gatell quien señaló que si no se detienen las reuniones, el aumento para la próxima semana será mucho mayor.

“Si no hacemos eso, puede ser que se rebase la capacidad hospitalaria. Estamos haciendo múltiples esfuerzos para acelerar el crecimiento de la capacidad hospitalaria, más de lo que hicimos en el verano, pero la velocidad del crecimiento de la epidemia es sumamente acelerada”, alertó López-Gatell.

El subsecretario destacó que si la población continúa teniendo reuniones o se sigue congregando será difícil limitar el daño de la pandemia, ya que la velocidad de los contagios es cada vez mayor.

Exhortó a toda la población a cooperar, ya que aunque todos estamos cansados tras estos casi 10 meses de pandemia, ésta no se ha acabado y, por el contrario, está en fase de ascenso desde octubre.

“¿Por qué hacemos esta alerta? Porque la acción que se debe tomar, no sólo del gobierno, sino de los ciudadanos es extremadamente urgente. Qué es lo que urge, que detengamos los contagios. Hemos explicado que los contagios no se detienen de un día para otro, empiezan a perder velocidad en la medida en que nos mantenemos lejos los unos de otros”, señaló.

MÉXICO ALCANZA NUEVO MÁXIMO CON 12 MIL 253 CASOS NUEVOS

Los casos confirmados de covid-19 en México aumentaron a un millón 229 mil 379, que son 12 mil 253 más que ayer, un nuevo nivel máximo reportado hasta ahora, el anterior había sido el 4 de diciembre, cuando hubo 12 mil 127 casos.

Los casos estimados por la Secretaría de Salud son un millón 405 mil 307, mientras que los casos activos estimados son 84 mil 393, que es el número de personas que actualmente se encuentran enfermas de coronavirus.

Las muertes por covid-19 se incrementaron a 113 mil 019, 693 más que ayer. Las defunciones estimadas son 16 mil 527, por lo que si se confirmaran habría 129 mil 546 fallecimientos.

Los casos estimados de covid-19 suman 395 mil 511, de los cuales 52 mil 237 están a la espera del resultado de su prueba de diagnóstico. Asimismo, un millón 525 mil 914 personas dieron negativo y 904 mil 042 ya se recuperaron del virus.