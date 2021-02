Semáforo Delictivo prevé que 2018 termine con 28 mil homicidios

La organización Semáforo Delictivo dio a conocer que suman más de 21 mil homicidios en lo que va del año, con una prospectiva para diciembre de al menos 28 mil.

Son seis los delitos que registraron un crecimiento en México en lo que va de 2018, de acuerdo a los datos publicados este martes por la ONG.

Se trata del narcomenudeo, el cual presentó un aumento del 32 por ciento; las ejecuciones, en 26 por ciento; el homicidio, en 26 por ciento; el feminicidio, en 8 por ciento; la violencia familiar, en 8 por ciento, y la violación, en 6 por ciento.

Ante el panorama de violencia del país, la organización plantea la regulación y despenalización de la marihuana y la amapola como acción para lograr la disminución de estos delitos.

Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, apuntó que “si no regulamos drogas no van a bajar. Me preocupa mucho que la administración que ya se va, pues no lo entendió, o si lo entendió no quiso enfrentarlo, no quiso enfrentar este tema. Y me preocupa mucho que la nueva que llega pues no acabe de entender esto”.

Por otra parte, la ONG detalló que los delitos de secuestro, robo a casa, robo a negocio y lesiones dolosas presentaron una disminución en 2018.

Roel remarcó que las propuestas del gobierno electo respecto a la despenalización del uso de la marihuana y la amapola deben llegar al Congreso.

“Me preocupa que la próxima administración haya hablado del tema, pero no veo a los legisladores trabajando en ello. Tienen mayoría en el Congreso, tienen mayoría en el Senado, podrían ya estar discutiendo y debatiendo lo que se ha propuesto. La regulación de la marihuana recreativa, la regulación del cultivo de la amapola con fines médicos”, apuntó.

