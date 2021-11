Seis horas de insultos de Morena a Lorenzo Córdova

Con la espada desenvainada e hígado en mano, la bancada de Morena en San Lázaro recibió al titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova. Confiados, esperaban que el responsable de este órgano autónomo llegara sumiso y temeroso de enfrentar al partido oficialista y sus aliados legislativos en su terreno; cuando en los últimos meses pidieron su renuncia y advirtieron llevarlo a juicio político por traición.

No contaban con que el consejero presidente saliera respondón y puntual en sus argumentos para cada cuestionamiento. Esto le valió que Benjamín Robles, diputado petista, lo retara: "¡Bájele dos rayitas! No nos venga a regañar, está usted ante la soberanía popular".

Esta es la primera vez que se cita a comparecer a un órgano autónomo en la Cámara de Diputados. Y aunque el objetivo era discutir el presupuesto del instituto para 2022 (que asciende a poco menos de 19 mil millones de pesos en medio de una probable consulta y revocación de mandato) la realidad es que el tema pasó a segundo término. El debate legislativo se centró en un listado de reclamos: calificaron al INE de imparcial, neoliberal y de pretender asumir funciones del Congreso mediante acuerdos.

En una larga comparecencia de 6 horas fue imposible que morenistas y petistas no desataran una guerra de adjetivos a su persona: bravucón, lengua larga, ego grande, arrogante, despótico, farsante. Incluso, en dos ocasiones le dejaron con la mano extendida para no responder a un saludo de cortesía.

Desde sus curules también le gritaron "¡Si el pueblo pudiera que friega te pusiera!". Además, desde su ingreso al recinto, lo recibieron con un pizarrón donde plasmaron protestas ("Córdova, enemigo de la democracia", "Bájate el sueldo") y hasta le obsequiaron una Constitución. Pero el también docente de la UNAM supo jugar sus cartas y detrás del cubrebocas sólo sonreía.

NO REBASE AL CONGRESO

En cada reclamo, los legisladores plantearon sus quejas al tiempo que perfilaron algunos puntos a abordar en la próxima reforma electoral.

El diputado Juan Ramiro Robledo afirmó "en Morena nos sentimos agraviados por ustedes. Se han comportado -antes que garantes de la democracia-, algunos de ustedes parecen militantes políticos. Parece que traen una credencial de registro debajo del saco".

Advirtió que los lineamientos del INE no están por encima de la Ley de Revocación de Mandato. "Esa es una causal de juicio político: ustedes lo saben". Y adelantó que la nueva reforma marcará límites a las facultades del organismo.

"Que el INE deje de ser INE y vuelva a ser IFE", dijo.

Marco Antonio Mendoza, legislador del PRI, señaló que los acuerdos del instituto "han irrumpido en la vida interna de todos los partidos políticos y han conculcado los derechos de nuestros militantes sin importar bandera ni color".

El coordinador del PVEM, Carlos Puente, reclamó su trabajo en materia de fiscalización. "Es más una persecución a candidatas y partidos, que limita la libre competencia y expresión de candidatas y candidatos". Y calificó como un "exceso" el retiro de dos candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán. "Tenemos un modelo agotado que no da más... Valoremos si realmente necesitamos los periodos de reflexión", dijo en referencia a la veda electoral.

El petista Gerardo Fernández Noroña reclamó "que se crean Poder Legislativo y quieran ponernos reglas a los legisladores y legisladoras cuando buscamos la reelección... ¡Solo les faltó cantar que un violador no será gobernador!", dijo en alusión al caso del senador Félix Salgado Macedonio. Pidió su renuncia y le reiteró su petición de juicio político. Córdova sonrió cuando Fernández Noroña mostró dos muñecos de peluche que, aseguró, eran sus nahuales.

El panista Humberto Aguilar defendió "no importa si el presidente del INE se apellida Woldenberg, Ugalde, Valdez Zurita o Córdova Vianello, lo importante es la institución democrática que diseñamos para organizar las elecciones. Siempre y por mucho, mejor que el control del gobierno con personajes de infausta memoria que nunca más deberían de participar en la vida pública, como Manuel Bartlett".

Córdova respondió "se nos acusa de legislar, lamentablemente cuando esas reglas no existen por omisión legislativa... Hay una serie de omisiones legislativas que lastiman el proceso electoral". Y ejemplificó que en este momento no existe una Ley de Reelección para legisladores y que el artículo 135 constitucional no regula en su totalidad la propaganda gubernamental desde el presidente hasta los alcaldes.

De paso, afirmó que el INE defenderá su autonomía en cualquier escenario. "Si no salvamos la democracia y su circunstancia, no nos salvaremos nosotros".

El nuevo representante de Morena en el INE, Mario Llergo, le respondió "no están batallando contra un gobierno de paso ni un presidente solitario, están tratando de minar un gobierno legítimo popular. Van a fracasar".

EL SUELDO

Morena y legisladores de otras bancadas le pidieron en diversas ocasiones reducir su salario y el de los consejeros electorales que, dijeron, rebasan los 300 mil pesos mensuales. El consejero presidente no desmintió la cifra, pero señaló que el tema se encuentra en estudio de la Corte.

No obstante, ante la insistencia, reiteró con ironía. "El tema de los sueldos ya contesté. Una cosa es que no hayan entendido lo que dije, lo digo con respeto. Vamos a esperar lo que resuelva la Corte. Ustedes autorizaron en la Ley de Remuneraciones que los consejeros ganáramos más que lo que establece el artículo 127 constitucional". El tono de su respuesta le valió un regaño de la Mesa Directiva, por lo que debió disculparse.

El consejero Ciro Murayama utilizó su cuenta de Twitter para aclarar el tema de las cifras.



En la tribuna de la Cámara de @Mx_Diputados algunos legisladores de Morena exhiben un cartel donde afirman que el presidente del @INEMexico gana $364 mil pesos. Es falso: la remuneración es de menos de la mitad de esa cifra.



En la discusión entre demócratas sobran las mentiras. pic.twitter.com/K8WvVq9N5R — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) November 5, 2021

LA REVOCACIÓN DE MANDATO

De seis horas de comparecencia, fue hasta la tercera que los legisladores -ahora sí-, abordaron el tema a detalle. Algunos plantearon recortar el presupuesto de este ejercicio que asciende a 3 mil 830.4 millones de pesos.

Córdova explicó que, por su logística material y humana, significa instalar un número de casillas e impresión de papeletas, equivalentes a una elección federal. "No pongan en riesgo la revocación de mandato porque es un asunto de enorme seriedad y delicadeza", sugirió el titular del INE.

Morena también cuestionó el uso de la app para la recolección de firmas que inició el primero de noviembre. Córdova respondió "cuando se presentaron firmas en la última consulta popular, el 20% eran falsas ¡Por eso no vamos al papel!

Había muertos, ciudadanos en prisión y credenciales caducadas", enlistó. Y les recordó que cuando solicitaron al INE organizar su elección interna, le pidieron el uso de dicha app por ser un mecanismo confiable.

Luego, aseguró "estamos estudiando el alcance de la sentencia del Tribunal Electoral. Se van a revisar apoyos en papel y se van a revisar uno por uno". Y no descartó que la compulsa de las firmas en papel tarde más tiempo pues aseguró que sería imposible hacerlo en los 20 días que marca la ley.

"El Tribunal le dio al INE la posibilidad de modificar los calendarios, estamos estudiando los alcances de la sentencia para ver en qué tendremos que modificarlos", adelantó. Esto significaría que la consulta por revocación de mandato no se podría celebrar en marzo.

LA COMPARACIÓN CON SU PADRE ARNALDO

Petistas y morenistas no perdieron la oportunidad de hacer alusión al padre del consejero, Arnaldo Córdova, quien destacó por su trabajo como historiador y politólogo de izquierda. En general, los diputados compararon a Córdova con él, en sentido despectivo.

Por eso en su intervención final, el titular del INE aprovechó para responder con ironía. "Aquí se ha invocado a mi padre. Hace 7 años falleció. Entiendo que hay aquí muchos que, recurriendo a recursos ocultistas, han hablado con él. Yo no. Si lo hacen, salúdenlo y díganle que en los tiempos que corren hace mucha falta gentes de izquierda formadas como él".

(djh)