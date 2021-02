Seguridad en municipios, en riesgo por recorte presupuestal 2021

La propuesta presupuestal del gobierno federal en materia de seguridad para el año 2021, aumenta recursos a la Guardia Nacional y la Defensa, no así a los municipios que quedarían descubiertos si el Congreso en ambas cámaras no corrige y reasigna recursos a ese rubro. A esta conclusión llegaron especialistas en materia de seguridad consultados por La Silla Rota.

Desaparece el programa de Fortalecimiento para la Seguridad Municipal (Fortaseg), es decir, los apoyos en materia de seguridad que se brinda a 300 municipios para el reclutamiento, capacitación y armamento de las corporaciones locales. Y aunque sobrevive el programa de Fortalecimiento a Municipios (Fortamun) y el Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) sus asignaciones no son representativas; el primero presenta un recorte del 4.5%, mientras que el segundo mantiene el mismo presupuesto de este año.

El tema se encuentra ya en el radar de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) encabezada por el alcalde de Huixquilucan, el panista Enrique Vargas. “Es una noticia muy dura para la seguridad pública de los municipios y la ciudadanía”, declaró a La Silla Rota. “Con este recurso se paga policías, armamento, patrullas, exámenes de control de confianza; y en un año tan violento como este, es un tema grave. Los 300 municipios que utilizan este recurso ya lo tenían destinado; eliminarlo los meterá en problemas. Queremos ser claros: estamos contra la desaparición del Fortaseg”. Y consideró que ni el Fortamun ni el FASP compensan su eliminación.

ALIANZA FEDERALISTA ALZA LA VOZ

Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista exigieron a la Cámara de Diputados no reducir el presupuesto destinado a los estados, en comparación con lo que recibieron para este año, como lo propone el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021.

"No venimos de pedinches, sabemos lo que representan nuestras entidades y lo que le aportamos al país, en consecuencia, solo pedimos que nos regresen una parte. No pedimos más, solo pedimos que no nos quiten", dijo el pasado 23 de septiembre Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán.

Los mandatarios estatales aseguraron que el monto total de reducción, representado en 5.5% respecto a este año, asciende a 108 mil 500 millones de pesos; siendo que el incremento al Presupuesto fue de 0.3% a nivel global.

Sobre el Paquete Económico del 2021 que el gobierno de López Obrador presentó ante el Congreso para su revisión y aprobación, los gobernadores exigieron la reposición del "Fondo para la Seguridad Pública que fue eliminado del presupuesto.

Solicitaron a la Cámara de Diputados restablecer el Fondo para la Seguridad Pública para el ejercicio fiscal 2021 que no considera fondos para subsidios en la materia.

"El presupuesto crece, no hay menos que en 2020, sin embargo, en el gasto federalizado hay una disminución de 108 mil 500 millones de pesos, para los Ramos 23, 28 y 33. Estamos planteando que pueda diseñarse un mecanismo para compensar la caída y garantizar que los estados no reciban menos de lo que recibieron este año", destacó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

¿QUÉ DICE EL PRESUPUESTO?

Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, explicó que la propuesta del Ejecutivo en el paquete presupuestal enviado al Congreso, muestra un aumento en el gasto a las dependencias federales en materia de seguridad, pero no un incremento en materia de seguridad. “El problema es que prácticamente todo el incremento es una inversión física de Sedena, y el grueso de eso es el aeropuerto de Santa Lucía, el incremento que se otorga es lo que se va a gastar en la construcción del aeropuerto que puede ser bueno, malo, regular, pero no es gasto de seguridad”.

De mantenerse este recorte, consideró Javier Oliva (profesor investigador de la facultad de Ciencias Políticas en la UNAM) se podría afectar la seguridad local. “Esperemos que en la discusión en el Congreso se hagan los ajustes correspondientes para que la seguridad pública sea prioridad en la asignación de los recursos el próximo año”.

En su cuenta de Twitter la ANAC informó que desde 2016 el Fortaseg comenzó su reducción presupuestal, sin contar hoy con su desaparición.

MUNICIPIOS EN RIESGO

“Hay una reducción en los fondos que van dirigidos sobre todo a municipios”, especificó Hope. “Se recorta el Fortaseg que era el fondo que iba como a 300 municipios para capacitación y controles de confianza, equipamiento, etcétera. Así que algunos municipios van a verse con problemas. El FASP me parece que queda más o menos igual, el Fortamun también tiene una reducción activamente menor del 6%”.

“Este presupuesto es inercial, no corrige los problemas de fondo del sector y ni siquiera apunta a corregirlos. Lo que se puede esperar es que los problemas que tiene nuestro sistema persistan, y que siga habiendo niveles importantes de inseguridad y violencia. Creo que el problema, más que en los estados, están en los municipios”, consideró.

Esto no es nuevo. Desde el sexenio de Carlos Salinas a la fecha, explicó Oliva, el país carece de un programa en materia de seguridad pública. De ahí que sus decisiones dependan más de decisiones reactivas, inclinándose hacia las Fuerzas Armadas como forma de contención a la inseguridad. “Restringir los recursos tiene que ver más con una política de centralización, pero no necesariamente va acompañado de una política en esa materia. Falta -y sin dinero va a ser más difícil- crear y fortalecer a las policías locales”, dijo.

Por eso recomendó asignar mayores recursos a la seguridad pública local y acompañarla de medidas administrativas que permitan comprobar que ese dinero fue utilizado para tal fin. “La opacidad de sexenios anteriores en materia de seguridad pública, dio pie a señalamientos juicios y suposiciones de corrupción”, advirtió. “Recortar recursos a la seguridad municipal local y estatal, abona a una dejadez por decirlo de manera castiza, de las autoridades locales que le transfieren la autoridad a las autoridades federales. Me parece que no es el camino adecuado”.

ALTERNATIVAS

El alcalde de Huixquilucan adelantó que, como ANAC, contactarán con los diferentes coordinadores parlamentarios en San Lázaro para revertir la propuesta del Ejecutivo y que en breve acudirán al Congreso para plantear el tema. "El año pasado fuimos recibidos con gases lacrimógenos y en esa ocasión pudimos regresar mil millones de pesos a este fondo. Ahora el paquete está en ceros"

"Peor en este año que tenemos recorte en las participaciones federales y municipales propias, a causa de la actual crisis económica. Los 300 municipios que se ven afectados están en todo el país, en todos los estados y pertenecen a todos los partidos políticos. Los gobernadores están a favor de nosotros. Este no es un tema de partidos: afecta a gobiernos morenistas, panistas y priistas. Este es un tema de seguridad pública municipal", resumió.

En un desplegado, Luis Donaldo Colosio Riojas y Salvador Zamora, de Movimiento Ciudadano, advirtieron que la eliminación del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) y las disminuciones en recursos para el fortalecimiento de infraestructura (FAIS) y de los municipios y demarcaciones territoriales (Fortamun) provocaría un fuerte golpe a las finanzas municipales y anularía la eficacia de la gobernanza metropolitana, así como de su gestión de dichas zonas.

Advirtieron que “lo correcto es presentar un presupuesto de egresos acorde a las atribuciones de la Constitución así como a la realidad que se vive en el marco de la contingencia sanitaria y a las demandas ciudadanas.

Javier Oliva afirmó que en la historia, si bien el crimen organizado nunca ha derrotado a una sociedad o estado, el tema del financiamiento contra la inseguridad debe ser analizado en conjunto. “Hay una expectativa muy alta sobre los resultados que puedan dar las autoridades federales en materia de seguridad, sin que las autoridades locales se hagan responsables. Entonces con este argumento de que no hay dinero pues háganlo ustedes, podría resultar contraproducente en las condiciones de seguridad pública local”, previno.

Alejandro Hope sugirió que en general, el Ejecutivo debe aumentar su gasto en seguridad. “Gastamos, incluyendo el gasto de la Defensa, el 1.4% del PIB; en los países de la OCDE es el doble. Tendríamos que ir gradualmente cerrando la brecha”, sugirió. “No podemos resolver un plan de seguridad en México a precio ganga, el que quiere azul celeste que le cueste”.

Finalmente, consideró que el discurso presidencial respecto a que las becas a jóvenes reducen la delincuencia está en duda. “No hay ninguna evidencia de que eso suceda, ninguna”, afirmó.

fmma