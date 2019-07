Según AMLO, esto tiene que pasar antes de bajar los precios de gasolina y luz

AMLO visitó este domingo el hospital rural No. 21 del IMSS. (Especial)

Al recalcar que durante su administración federal no habrá aumento en los precios tanto de la gasolina como de la luz eléctrica, Andrés Manuel López Obrador dijo que incluso podría observarse una reducción del costo de dichos insumos.

Desde Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el hospital rural No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), AMLO dijo que para que ello ocurra es preciso rescatar al sector energético del país.

En este sentido, el mandatario destacó que "prácticamente" el delito del huachicol ha desaparecido a nivel nacional, ya que de los 65 mil millones de pesos que se registraron en pérdidas durante el año pasado, se ha evitado la fuga de 50 mil mdp.

Así como la reducción de un 95% de pipas robadas, al pasar de 800 a 40.

AMPLIACIÓN DE CARRETERA

Esta mañana el presidente de la república prometió el total de la ampliación de la carretera de Pachuca- Huejutla, y aseguró que, por parte del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se autorizarán los recursos para concluirla en su sexenio.

"Pero que no falte presupuesto, porque si no, no nos va alcanzar el tiempo", detalló AMLO que dijo a Herrera, ya que la realización del proyecto podría llevar de 4 a 5 años

