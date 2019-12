Segob, una de las dependencias que habría triangulado recursos a García Luna: AMLO

En torno al caso de Genaro García Luna, se detectó una transferencia de recursos públicos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) hacia la cuenta bancaria de un familiar del secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, informó Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina de este miércoles, AMLO afirmó que será Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien precise los montos de esta triangulación detectada.

Cabe recordar que el pasado 13 de diciembre, el propio Nieto aseguró que se detectó una triangulación de recursos en la que estarían involucradas dependencias federales y empresas vinculadas García Luna, por lo que se presentaría una denuncia ante la FGR.

Además, aseguró, se han bloqueado 11 cuentas bancarias y precisó que una hermana y la esposa hoy preso en Estados Unidos aparecen directamente relacionadas con las transferencias.

FUNCIONARIOS ESTADOUNIDENSES

Sobre el mismo tópico, el presidente López Obrador pidió que las investigaciones también abarquen a funcionarios y autoridades estadunidenses que habrían colaborado con García Luna.

En referencia al fallido operativo llamado "rápido y furioso", en el que se pertimitió la entrada ilegal de armas estadounidenses a México para seguirles el rastro, el mandatario pidió revisar la actuación tanto de las agencias de Estados Unidos en México como de otros gobiernos extranjeros.

"Estuvo muy mal el gobierno de México, pero fue un acuerdo, los crímenes que se cometieron por ese operativo fallido son responsabilidad de los dos gobiernos anteriores", sostuvo AMLO.

Por otro lado, dijo que no piensa abrir una investigación en torno para que no se piense que lo hace con fines políticos, pero advirtió que es decisión de la Fiscalía General de la República si se abre una carpeta en torno. No obstante, reiteró que su gobierno cooperará en todo lo que pueda con las autoridades de EU.

DURAZO PROMETE INFORME

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se comprometió a entregar un informe sobre los funcionarios vinculados a Genaro García Luna y que continúen en activo dentro de la dependencia.

"Tenemos la instrucción del presidente de revisar que en las instituciones de seguridad no se hayan enquistado cómplices del exsecretario de Seguridad, por eso se está trabajando y avanzado con los centros de inteligencia.

"No cometeremos ninguna arbitrariedad, se trata de depurar a quienes pudieran ser parte de un equipo político que forman parte de ese grupo, informaremos en su momento y habrá un informe sobre el tema", precisó Durazo.

SECTOR PRIVADO

En otro orden de ideas, el jefe del Ejecutivo aseguró que no existe preocupación alguna dentro del sector empresarial derivada de la violencia e inseguridad registrada en el país. En cambio, resaltó una disminución del robo a transporte de carga en la red de carreteras y caminos federales.

"No hay alarma porque se esté afectando a empresas, comercios o al transporte, desde luego hay ilícitos que se cometen y hay un problema de inseguridad y violencia, pero no hay situación de alarma que se dé a conocer por el sector empresarial", indicó.

"ESE TEMA NO DEBE TOCARSE"

Sobre la iniciativa de desaparecer la separación de la Iglesia y el Estado, el presidente consideró que es un tema de "no debe tocarse".

"Lo digo con mucho respeto a la diputada que tiene todo su derecho y pertenece a un poder independiente. Eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio, creo que eso se resolvió, la separación del Estado y la Iglesia", dijo AMLO.

djh