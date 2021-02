Segob se deslinda de indagar acto de la Luz del Mundo en Bellas Artes

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (Segob) carece de facultades para investigar si hubo uso inadecuado del Palacio de Bellas Artes, donde se llevó a cabo una gala presuntamente para festejar los 50 años del líder de la iglesia "La Luz del Mundo", Naasón Joaquín García.

En entrevista en San Lázaro, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, explicó que corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura determinar si hubo uso inadecuado de un espacio público y reiteró que en el evento no se ofició ningún culto religioso.

"Gobernación no tiene facultades en ese sentido. No nos estamos lavando las manos, no podemos ir más allá de los que nos dan nuestras competencias", subrayó.

En cuanto a los legisladores que asistieron como Martí Batres, Sergio Mayer y el mismo senador del Partido Verde Ecologista de México que contrató el espacio, Rogelio Zamora Guzmán, el funcionario de la Segob consideró que lo más sano es que salieran a explicar quién los invitó y a qué fueron.

"Todos estamos, en ese sentido, sujetos a un escrutinio público superior al resto de los ciudadanos, y si lo consideran así, en el ejercicio de su libertad, tendrían que dar una explicación o no", sostuvo.

Es un asunto que está en esa frontera nebulosa entre lo público y lo privado, "pero sí, yo creo que lo más sano es salir a explicar quién los invitó y a qué fueron", recalcó.

La Segob, expuso, es responsable de los temas que tienen que ver con los cultos públicos, la toma de nota de las asociaciones religiosas, su registro, la participación que puedan tener en otras instituciones, en los hospitales públicos, en las cárceles y demás.

"Hasta ahí llegan los ámbitos de Gobernación, una contratación o un uso de un espacio público como Bellas Artes, en un acto que sigue sin quedar claro, no se ofició una misa, que no está en nuestro alcance, pues sería también arbitrario llevarlo hasta esos niveles".

Indicó que son respetuosos de todas las creencias, "pero también nos entendemos como garantes del Estado laico".

Robledo Aburto dijo que no se ofició un culto religioso, que es lo que está regulado y está en la Constitución. "Si hubo un concierto vinculado a un líder religioso, pues tendrá que ser Bellas Artes quien determine, y en este caso la Secretaría de Cultura, si fue adecuado o no", insistió.

No obstante, aclaró que "sí sabemos es que no fue un culto religioso como propiamente lo establece la Constitución".

Al ser cuestionado sobre si debe sancionarse a los responsables, incluso desde las titulares de Cultura y Bellas Artes, el funcionario atajó que "no es un tema tanto de sanciones, sino de resignificar el espacio público y los espacios públicos".

Además, resaltó que no está regulado, "no hay un asunto que diga que Bellas Artes puede o no rentarse. Bellas Artes se renta de manera recurrente para otros actos distintos a la oferta cultural del propio gobierno".

En ese sentido, señaló que son las autoridades de Bellas Artes las que deben salir a aclarar cómo se dio el préstamo, la contratación o lo que haya sido, del espacio, quién la solicitó y qué medidas se deben tomar.

