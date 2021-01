Segob retoma interlocución para covid con estados; invita a aliancistas

La Secretaría de Gobernación retomará el control de la comunicación con los gobernadores aglutinados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para darle seguimiento al plan nacional de vacunación contra covid que estaba a cargo de la Secretaría de Salud e invitará a las entidades del bloque de la Alianza Federalista para las futuras reuniones.

La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero propuso hoy durante la reunión con los integrantes de la Conago presidir la siguiente reunión para dar seguimiento al plan de vacunación covid; y sumar a los gobernadores de la Alianza Federalista. De hecho, hoy no estuvieron presentes integrantes de la Secretaría de Salud.

"Debemos tener reuniones mucho más frecuentes y la Secretaría de Gobernación está a la disposición y al alcance de una llamada telefónica", dijo y ofreció mantener un canal de comunicación abierto con los mandatarios estatales "para hacernos cargo de estas sugerencias, opiniones, de estas razones que sustentan el plan de vacunación que nos ha dado a conocer el señor secretario de Salud".

La propuesta tiene como contexto, que, en la reunión de la semana pasada, los gobernadores pidieron no ser marginados del plan de vacunación nacional máxime que los próximos meses estarán marcados por el período electoral.

"Me gustaría -si ustedes no tienen inconveniente- que fuese la Secretaría de Gobernación quien convocará las próximas sesiones, por qué lo digo, porque me gustaría también que los señores gobernadores que no están presentes y que no forman parte de la Conago también se conectaran", planteó.

La exministra de la Corte afirmó que se debe "lograr un esquema de distribución exitoso de las más de 400 mil dosis que al día de hoy se siguen aplicando en todo el territorio nacional... Permítanme ser el conducto para hacerle llegar al sector salud, a todos los funcionarios del sector salud estas importantísimas opiniones y sugerencias que ustedes están mencionando".

Inicialmente estas reuniones eran presididas por Segob durante la discusión del semáforo federal por covid; sin embargo, en julio las diferencias entre gobernadores con el subsecretario López Gatell, causó roces y desencuentros por lo que algunos gobernadores salieron de la Conago para formar la Alianza Federalista. Y Segob dejó de presidir las reuniones y cedió el lugar a la secretaria de Salud.

"Es muy importante que sigamos tendiendo puentes de colaboración", dijo, "como ustedes saben tenemos un centro de control en la primera región militar dentro de palacio Nacional, ahí están las diversas representaciones del sector salud del IMSS, del ISSSTE, del INSABI, de la Secretaría de Salud, del Ejército, de la Marina y está también Gobernación. Ahí estamos recibiendo todas las incidencias en tiempo real de lo que está aconteciendo en todo el territorio", informó a los mandatarios.

