Segob pretendió supeditar al INE con cédula digital única

La Cédula Única de Identidad Digital que se expedirá a toda la población del país y a mexicanos residentes en el extranjero, y que fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados, no sustituirá a la credencial para votar que expide el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, durante las reuniones para discutir, analizar y elaborar el dictamen que derogó la ley de población de 1974 para crear una nueva ley, sí se tenía como finalidad que el INE quedará supeditado a la secretaría de Gobernación. Así lo confirmaron a La Silla Rota legisladores federales quienes solicitaron reservar su nombre.

"Morena quería supeditar al INE a las órdenes de la secretaría de Gobernación", explicó uno de ellos, "en la primera versión del dictamen había juegos de palabras con los que se pretendía que el INE cumpliera con las solicitudes que llegaran de Gobernación, por eso se tuvieron que hacer cambios particularmente en la redacción de los artículos 51 y 52 para dejar claro que Segob más bien tendría que establecer acuerdos de colaboración con los organismos autónomos para tal fin".

EL ANTECEDENTE

Hace un año Segob solicitó al INE datos biométricos del padrón electoral para la creación de un proyecto de identidad, pero el Instituto se negó y aseguró que legalmente está impedido para proporcionar esa información. En enero el presidente informó que ordenó a la secretaria Olga Sánchez Cordero, dejar el tema por la paz. "No nos metamos en eso, no demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, cada persona" explicó López Obrador en su conferencia mañanera. "Y cómo están sensibles los del INE no hay que testerearlos. La política es tiempo... Todo eso de tener una identificación única genera muchas sospechas, inquietudes, no queremos eso. O hacerlo en su momento cuando se pueda".

El momento fue ayer. Con la nueva ley de población Segob deberá elaborar el nuevo registro de personas con base en el derecho a la identidad (artículo cuarto constitucional) "con información actualizada y fidedigna... acorde a la realidad" fueron algunos de los argumentos del dictamen aprobado; y eso incluye datos biométricos de cada mexicano, sin especificar cuáles. Esto significará crear un padrón de mexicanos sin necesidad de utilizar el Registro Nacional Electoral que custodia el INE.

La diputada federal perredista Guadalupe Almaguer explicó en entrevista "afortunadamente, todavía ayer se hicieron las últimas aportaciones al dictamen, y se terminó de integrar todo lo que propusimos, todas las observaciones de todos los grupos parlamentarios incluido el mío", precisó.

"Lo que sí hicimos fue seguir protegiendo la autonomía y autoridad electoral del INE, está en las últimas observaciones que hicimos y estuvimos insistiendo en ello. Yo personalmente estuve al pendiente de eso para que el INE no corriera riesgo, y para delimitar funciones a la secretaría de Gobernación. El padrón del INE debe seguir resguardado por ellos, así que se hizo una nueva redacción con todas estas observaciones", subrayó.

Otro diputado (quien solicitó reservar su nombre) agregó que también fue necesario ajustar el artículo 72 del dictamen pues la redacción original planteaba que el Servicio Nacional de Identificación Personal era exclusivo de la secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población. Esto, indirectamente, afectaba la conformación y actualización del padrón electoral en el INE pues implicaba que el organismo debía consultar a Gobernación, en todo momento, para tal fin. Durante algunas discusiones privadas, partidos de oposición señalaron que de no modificar la redacción, se abría la puerta para que Segob tuviera atribuciones para validar las cédulas electorales que expidiera el INE. "Y Gobernación no tiene atribuciones en materia electoral", argumentaron.

"NADA QUE VER CON EL INE"

Así lo afirmó en entrevista con La Silla Rota la presidenta de la comisión de Gobernación y Población, la morenista Rocío Barrera. "Esta cédula no tiene nada que ver con el tema del INE", afirmó "la credencial del INE tiene un objetivo que es votar; y como no teníamos una cédula de identidad, esa funcionó como identificación oficial y seguirá haciéndolo porque es la base de datos más actualizada que se tiene, con un patrón de 90 mil personas. Pero el objetivo de esta nueva cédula es que haya una interoperatividad con diferentes instancias de gobierno; y qué tú como ciudadano tengas tu información en una sola cédula digital, que no será impresa como la del INE".

Señaló que la iniciativa original para crear una nueva ley de población ya incluía el tema de la cédula de identidad digital, pero que el tema se enriqueció a partir de marzo. "Personal de Segob estuvo trabajando con nosotros para generar el mejor dictamen posible. También estuvo gente del Renapo... La ley anterior ya no se apegaba a la realidad demográfica que hoy tenemos... Aquí el tema es que si Gobernación le pide información al INE o viceversa, ellos no podrán dar información sólo verbalmente. Tiene que haber un convenio de por medio para que la información sea compartida por ambas instituciones, para conservar el principio de datos personales", dijo. Y precisó que en cuanto a datos biométricos se refieren solamente a la captura digital de las huellas digitales, igual que como se pide actualmente en los bancos, pues por ahora no está contemplado incluir el iris. Con la nueva ley, Gobernación tendrá un año para crear su propio registro de identidad.

A pregunta expresa, Barrera dijo que en términos presupuestales esto no genera un nuevo impacto presupuestal a la dependencia toda vez que ya se aprobó la ley de egresos 2021. "No se necesita mayor recurso, desde el sexenio de Felipe Calderón se intentó implementar este tema y se compró equipo para esto, la dependencia ya tiene algunos insumos para ver cómo funciona".

Martha Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano, explicó a La Silla Rota "la cédula de identidad no necesariamente será una credencial pues incluso puede ser digital, es como si fuera un código de barras, donde estén todos los datos para poder ser identificados... La ley de población tenía ya mucho tiempo, la nueva no tiene nada que ver con el INE, pues es una nueva ley que abarca muchos más temas que la cédula de identificación y por los cambios democráticos se requería una actualización. De hecho es importante en esta nueva ley el tema de salud sexual y reproductiva".

¿QUÉ DIJERON LOS DIPUTADOS EN EL DEBATE?

El tema pasó relativamente inadvertido ya que la mayor parte de los legisladores se enfocaron en otros beneficios de esta nueva ley como políticas en derechos humanos, bienestar social, igualdad y potenciación de género, diversidad de familias, salud sexual y reproductiva, entre otros.

La bancada del PAN abordó el tema en tribuna con el diputado Miguel Alonso Riggs. "Vigilaremos que las autoridades involucradas, especialmente aquellas que en términos de la legislación aplicable tengan el carácter de sujetos obligados en materia de protección de datos, cumplan con sus obligaciones y con apego a los derechos humanos". Y agregó que este nuevo registro deberá sujetarse a convenios de protección de personas a nivel internacional.

Otros legisladores destacaron que la identificación del INE seguirá siendo funcional igual que el pasaporte o la cédula profesional.

(djh)