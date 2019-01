Segob instala mesa para liberar presos políticos

REDACCIÓN 08/01/2019 08:02 a.m.

Esta mañana, en conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que 16 "presos políticos", fueron liberados; confirmó que algunos eran opositores de la reforma educativa.

Hasta el momento, dijo, se han revisado 368 casos y encontraron importantes retrasos en cuanto a la impartición de justicia.

Muchos de ellos inclusive no han tenido una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad, otros tantos no han tenido sentencia porque jueces no han podido condenarlas por no tener elementos probatorios o evidencias", declaró Sánchez Cordero.

La mesa de análisis que revisa estos casos, está conformada por personal penitenciario, organizaciones sociales, especialistas, representantes de fiscalías y abogados.

Entre los casos en revisión hay ambientalistas que se opusieron al fracking en Puebla, gente humilde, que no tuvo derechos a un defensor público, y mujeres indígenas", agregó.

El presidente López Obrador, que también estaba presente en la conferencia, afirmó que el objetivo es que no haya "presos políticos" y que ninguna persona sufra represalias por su forma de pensar, "que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera justa, que no se fabriquen delitos a opositores, a adversarios".

