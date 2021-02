Segob advierte infiltración de grupos delictivos en la caravana

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acusó la infiltración de la caravana migrante por parte de grupos de interés y personas que se dedican a actividades delictivas.

"La información que hemos recibido en el apoyo de los países centroamericanos, Guatemala y Honduras, nos permite suponer que aprovechándose de esa condición de vulnerabilidad hay personas que se dedican a actividades delictivas dentro de la caravana migrante", señaló.

"No vamos a caer en la presión de grupos de interés que, lo decimos con mucha claridad, aprovechándose de la condición de vulnerabilidad de esta población centroamericana y mexicana están utilizando a familias, a niños, a jóvenes, a mujeres, para presionar una llegada a Estados Unidos".

Navarrete Prida informó que hasta el momento el Gobierno federal ha recibido mil 128 solicitudes de refugio -100 más que el domingo- y que atienden a mil 28 migrantes en el albergue habilitado en el recinto Ferial de Tapachula. También hay 366 migrantes que solicitaron su retorno asistido.

Lamento profundamente el deceso de un hondureño de 25 años de edad, que participaba en la #CaravanaMigrante, quien perdió la vida al caer de un trailer en movimiento. Autoridades de la @FGEChiapas preparan las diligencias correspondientes. — Alfonso Navarrete (@navarreteprida) 22 de octubre de 2018

México no aceptará exigencias ni presiones de gobiernos ni de grupos de interés que, aprovechándose de la condición de vulnerabilidad de la caravana migrante, utilizan a familias, niños y mujeres para obligar su llegada a Estados Unidos, la cual no ocurrirá si no pasan los filtros que establece el país, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

En rueda de prensa, sostuvo que México no criminaliza la migración y que hasta el momento hay casi cinco mil centroamericanos que ingresaron al país y ya se han recibido mil 28 solicitudes de refugio.

El funcionario federal agregó que la nación cuenta con las capacidades suficientes para recibir flujos migratorios, siempre y cuando dichos flujos se manejen como lo establecen las leyes, de forma ordenada y sin violencia.

En el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde presentó el libro “Las Ideas Políticas de José María Morelos en la Historiografía Mexicana del Siglo XX”, resaltó que México no ha enviado elementos del Ejército a Chiapas y que los de la Policía Federal que se encuentran en el lugar han llegado de manera ordenada y sin portar armamento.

Interrogado sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que México ha sido incapaz de detener a migrantes, el responsable de la política interna de país resaltó que respeta cualquier declaración de todo presidente o titular que represente a un Estado de cualquier parte del mundo.

Pero, al mismo tiempo, exige respeto a sus decisiones soberanas y a las acciones que toma en el marco del cumplimiento de sus leyes.

AJ