"Sedena acatará decisión de Corte sobre Ley de Seguridad"

"Los soldados le damos la bienvenida a la Ley, agradecemos el esfuerzo que hizo el Congreso", dijo el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos

REDACCIÓN 27/12/2017 11:54 a.m.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos (Especial)

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, señaló que están atentos y respetarán las decisiones que tomen los poderes Legislativo y Judicial respecto a la Ley de Seguridad Interior recién aprobada por el Congreso.

Entrevistado en el marco de la ceremonia de graduación del Curso Único de Aplicación Táctico-Administrativo Escolarizado, en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios, en el estado de Puebla, reconoció el esfuerzo que hizo el Congreso para aprobar la ley, que es, dijo, "un marco jurídico que nosotros hemos estado solicitando".

"Estaremos atentos a las determinaciones que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como siempre ha sido, respetaremos lo que finalmente se decida, tanto por el Legislativo como por el Judicial", puntualizó.

"Los soldados le damos la bienvenida a la Ley, agradecemos el esfuerzo que hizo el Congreso (de la Unión) para otorgar esta Ley, que es un marco jurídico que nosotros hemos estado solicitando", dijo Cienfuegos.

Por su parte, el director de la Escuela Militar, Miguel Ángel Aguirre Lara, detalló qué tipo de capacitación se brinda a los militares, la cual es basada en principios éticos y de respeto a los Derechos Humanos. Esto lo hizo antes de tomar protesta a los elementos de distintas regiones.

La Ley de Seguridad Interior, promulgada la semana pasada por el presidente Enrique Peña Nieto, recibió diversas críticas en su paso por el Congreso de la Unión.

Organizaciones mexicanas e internacionales, como Amnistía Internacional (AI) y la Organización de Naciones Unidas, hicieron llamados para que la legislación no fuera aprobada o para que no fuera promulgada por el Presidente, sin embargo, no encontraron respuesta favorable a sus peticiones.

Con información de NOTIMEX

