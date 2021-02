Sector salud despidió a 1,200 empleados en 4 meses

En cuatro meses más de mil 200 trabajadores de base y de confianza de diferentes instituciones federales del sector salud “renunciaron” o fueron despedidos de las instituciones en las que laboraban, de acuerdo con documentos de las secretarías de Salud y de la Función Pública (SFP).

Documentos de las secretarías de Salud, así como de Función Pública consultados por LA SILLA ROTA, muestran que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de marzo de este año, se dieron de baja a mil 207 trabajadores.

Una de las instituciones que registra más bajas es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dependencia en la que se dieron 214 “renuncias” o despidos.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se reporta la baja de 114 empleados; en Instituto Nacional De Medicina Genómica, 12; mientras que en la Secretaría de Salud, 130.

Los despidos incluyen a más de 20 instituciones del sector, las cuales dan servicios básicos y de especialidades, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, donde se registran 49 bajas.

La mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ninguna persona ha sido despedida o ha dejado de trabajar en el sector salud, por lo que considero que el “hampa del periodismo” está desinformando.

“Es propaganda, es para afectarnos. Ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos desde luego, no todos, no, no, no, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha, tizna”, comentó el presidente.

Agregó: “ayer tuve una reunión con todo el sector salud y no hay despidos y se está trabajando para que no falten los medicamentos. Sin embargo, pues vean a los columnistas, vean los periódicos y se opina lo contrario”.

El presidente aseguró que se están llevando a cabo ajustes en el sector salud, ya que se han detectado diferentes irregularidades que originan carencias en la atención a los derechohabientes. Además, adelantó la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar, el cual va a dar atención al 55% de los mexicanos que no tienen seguridad social.

“El compromiso que estoy haciendo es que vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá. Y nos va a alcanzar al presupuesto porque no es un problema de falta de presupuesto, es un problema de corrupción”.

RECORTES AFECTAN A HOSPITALES

De acuerdo con reportes oficiales, más de mil 500 médicos en hospitales de alta especialidad han sido separados, así como técnicos expertos en la operación de equipos, mismos que incluso habían sido capacitados expresamente para ello. Además, programas prioritarios han sido suspendidos en todas las áreas.

LA SILLA ROTA tuvo acceso a información de todo el Sector Salud en la que se muestra que en lo que va del año, la dependencia que encabeza Carlos Urzúa le ha pasado tijera tres veces a las instituciones de salud, que de por sí ya tenían un presupuesto ajustado para 2019.

El Instituto Nacional de Cancerología encabeza la lista de los más afectados, ya que le recortaron 225 millones 896 mil 724 millones de pesos, que es parte de la ampliación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 que aprobó la Cámara de Diputados. Esta falta de recursos pone en peligro programas que desarrolla el instituto, así como la atención y la continuidad de tratamiento que reciben los pacientes.

Le sigue el Instituto Nacional de Geriatría, al cual le descontaron 51 millones 292 mil 285 pesos, mientras que al Instituto Nacional de Pediatría le quitaron 25 millones 261 mil 616 pesos, ambos recursos también estaban asignados en la ampliación de presupuesto al Ramos 12 de Salud.

