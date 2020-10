Secretario de Salud reconoce desabasto de medicamentos oncológicos

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reconoció que hay desabasto de seis medicamentos oncológicos de 31 que se requieren para los tratamientos. Sin embargo, señaló que ya están en proceso para adquirirlos en Alemania, Inglaterra y España.

Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud respondió a los cuestionamientos que le hicieron los legisladores sobre el desabasto de medicamentos oncológicos, en especial los que se utilizan para niños con cáncer.

Alcocer Varela detalló que hay 31 medicamentos requeridos desde el punto de vista del tratamiento de medicina, los cuales están en el entorno de abasto, desabasto o en camino de desabasto.

“Tenemos 25 de los 31 medicamentos, constatados por los directores de algunas instituciones y desde luego por la capacidad de médicos especializados en oncología y oncología pediátrica.

“Veinticinco no están en desabasto, sin entrar en detalles, seis medicamentos no contamos con ellos, eso no hay duda, estos son bleomicina, epirubicina, en soluciones inyectables, etopósido, metotrexato intravenoso, los demás existen, los demás están presentes, están llegando a los estados donde se requieren”, explicó el secretario de Salud.

Detalló que estos cinco medicamentos están en proceso de compra en Alemania pero como la cantidad podría no ser suficiente, se adelantaron y también ya hicieron adquisiciones en Inglaterra.

“En tercer lugar, en estos días también lo vamos a reforzar con algunas compras en España, esto es como se trata esto del desabasto de los medicamentos de cáncer, no sólo de cáncer infantil”, dijo el Secretario de Salud.

Indicó que la complejidad del tratamiento del cáncer infantil no es algo nuevo, ni del sexenio pasado, sino que viene desde 2004 y 2005, aunque se ha avanzado con nuevos tratamientos, se han encontrado con que ha habido falta de apoyo para la producción de estos medicamentos y que algunas empresas han sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública por mal manejo y distribución de éstos.

Al ser cuestionado sobre el reciente robo de 37 mil 956 medicamentos oncológicos, Juán Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar, aseguró que no va a haber desabasto de estos fármacos.

Respecto a los problemas que ha habido para el abasto de estos fármacos, señaló que “Los Laboratorios Pisa en México monopolizaron el mercado de medicamentos oncologicos”, ya que sólo en 2019 el Sector Salud le compró 75 millones 443 mil 313 piezas.

Recordó que hay dos denuncias contra Pisa, una por la muerte de un niño al que se le administraba metotrexato en el Hospital del Niño Poblano y otra por aplicación de muestras estériles en Jalisco, lo que llevó al cierre de su línea de producción en octubre del año pasado.

PAPÁS DE NIÑOS CON CÁNCER RECABAN FIRMAS

Los padres de niños con cáncer que forman parte del Movimiento Nacional por la Salud se reunieron con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, en donde dialogaron sobre la iniciativa de reforma al artículo 4 de la Constitución que buscan impulsar.

Durante la reunión, les explicaron a los padres que se necesitan 119 mil firmas con base en la lista nominal, para que pueda ponerse en marcha esta iniciativa. La meta es que para el 19 de noviembre ya hayan conseguido estas firmas, las cuales se revisarán con la aplicación del INE para que posteriormente la propuesta de reforma pase al Poder Legislativo.



Los padres buscan que se indique de manera expresa en la Constitución que los niños con cáncer serán atendido, ya que se quitó el Fondo de Protección contra Riesgos Catastróficos.

