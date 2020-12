Secretaría del Bienestar, con empleados que cobran como directores: SF

Pagos injustificados a seis choferes, a 23 Directores Generales Adjuntos; a más de tres mil 600 empleados que cobran por honorarios, así como la carencia de los perfiles y de documentos que sustenten las Unidades Administrativas donde laboran más de 40 mil empleados, son algunas de las inconsistencias que detectó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Secretaría del Bienestar.

De acuerdo con la auditoria 1/2020 efectuada a la Dirección General de Procesos y Estructuras de la institución, en 2019 se detectaron cinco irregularidades los puestos de trabajo, en las bajas de los mismos, así como en el pago de trabajadores.

Los documentos consultados por LA SILLA ROTA mencionan que, la primera inconsistencia que fue notificada a la Secretaría del Bienestar el pasado 21 de septiembre, es que la institución no cumplió con las metas de reducción de personal que se tenían programadas.

"Cumplimiento parcial a las disposiciones en Materia de Recursos Humanos. Al 31 de diciembre de 2019, existe una plaza presupuestal de ´Auxiliar de la Coordinación de Asesores´, en la UR 400, adscrita a la Coordinación de Asesores; se identificaron 94 puestos de Gabinete de Apoyo autorizadas, de los que, al 31 de diciembre de 2019, existen 77 puestos, lo que representa una disminución del 18%, sin presentarse evidencia que justifique la no reducción del 30%; se identificaron 6 puestos de chofer adicionales a lo autorizado".

De acuerdo con la SFP se detectaron 23 puestos de Director General Adjunto en diferentes Unidades Administrativas sin justificarse si éstas corresponden o no a las creadas injustificadamente.



"En las 32 Delegaciones aún existen 215 servidores públicos de confianza; se ejerció de más un total de $3'417,004.00, con respecto al Costeo de Gabinetes de Apoyo anualizado autorizado; se identificaron 3 puestos de Gabinete de Apoyo con niveles superiores a lo autorizado".

Otras de las inconsistencias se ubicaron en el llenado de los Formatos de descripción y perfil de puestos, así como de los Dictámenes de Valuación de las plazas Eventuales y Puestos de Estructura.

"De 20,150 Plazas la denominación no coincide con el Formato de Descripción y Perfil de Puestos y el Dictamen de Validación de Valuación de Puestos; la Unidad de Adscripción señalada en el Dictamen de Validación de la Valuación de Puestos de 62 Plazas de carácter Eventual, no coincide con la UA a la que corresponden; en 20,537 Dictámenes no se identificó la Unidad Administrativa a la que corresponde cada plaza; en el Dictamen de 12 Plazas de carácter Eventual no cuentan con la firma del Especialista; en 788 dictámenes más de validación y valuación de los Puestos, no se señaló la Unidad de Adscripción; además de que se identificaron 49 Formatos de Perfil de Puesto que carecen de la firma del superior jerárquico.

"De 40 plazas de Nivel 5 a los niveles N21, M21 y K21, así como del cumplimiento del perfil del puesto de acuerdo al nivel asignado; el Dictamen de Validación de la Valuación de los 40 Puestos, no señala la Clave de la Unidad Administrativa de adscripción, y el Dictamen del Puesto de la Dirección General de Vinculación y Estrategias de Programas de Desarrollo Social, no es consistente con la denominación del puesto autorizado, debiendo ser "Dirección General de Vinculación y Estrategias de Programas de Desarrollo Rural".

MÁS DE 3 MIL AVIADORES COBRAN POR HONORARIOS

Al efectuar el análisis de los empleados que laboran en la Secretaría del Bienestar, la ASF detectó que tres mil 765 personas perciben un sueldo con cargo al erario público, sin que se tenga documentación que acredite o compruebe el lugar donde trabajan.

"En el repositorio de Honorarios, se reportó la celebración de 302,621 contratos por honorarios y en el reporte de los movimientos de honorarios proporcionado por la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH), se identificaron 306,683 contratos, existiendo una diferencia de 3,765 contratos no identificados en el repositorio de la DGPEO; el Sistema de Honorarios (SI HO), no se encuentra en operación, sin presentarse evidencia de las acciones realizadas para su puesta en operación, y/o un sistema alterno que sustituya las funcionalidades del SIHO".

En el caso de los empleados con niveles de "mando medio superior", se detectaron 29 puestos que no están registrados en el Proyecto del Manual de Organización y de Procedimientos de la institución.

"En la Estructura Orgánica dictaminada el 17 de julio de 2019, se identificaron 29 puestos de estructura de niveles de mando medio y superior, estructura que no coincide con la contenida en el MOP publicado en la página de la Secretaría de Bienestar".

El documento, del cual tiene copia LA SILLA ROTA, fue dirigido a Ana Reyna Arreola, titular de la Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales, con copia a Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar; Gregorio Guerrero Pozas, encargado del Órgano Interno de Control, así como a la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia.

