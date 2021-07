Secretaría de Salud se enreda con su inventario de vacunas

El gobierno se ha ido enredando con el tema de las vacunas contra covid que se quedaron rezagadas, pues aunque este miércoles aclararon que no las estuvieron guardando, la misma información oficial muestra que 12 millones de dosis recibidas entre julio y los primeros días de julio fueron enviadas apenas entre el miércoles pasado y esta semana.

De acuerdo con las cifras oficiales que presenta cada tarde la Secretaría de Salud, hasta el 20 de julio se habían recibido 74 millones 837 mil 585 dosis y se habían aplicado 55 millones 107 mil 724 vacunas, lo que indica una diferencia de 19 millones 729 mil 861 dosis de las que no se sabía dónde estaban.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles se explicó que hasta ahora se han aplicado 60 millones 208 mil 916 vacunas contra covid, 55 millones 107 mil 724 están registradas y 5 millones 101 mil 192 no se han capturado todavía.

Esto deja pendientes 14 millones 628 mil 669 vacunas, que el gobierno explicó que están distribuidas de la siguiente forma: 8 millones 421 mil 680 están en traslado, 3 millones 917 mil 160 están en el sitio para ser aplicadas, 2 millones de dosis de Sinovac se encuentran a la espera de ser certificadas, 230 mil están en reserva y 59 mil 829 son merma.

El dato que más llama la atención son las más de 8 millones de vacunas que están en proceso de distribución, pues esto muestra que sí estuvieron guardadas, al menos, durante algunas semanas.

Entre el 6 de junio y el 20 de julio se recibieron 23 millones 712 mil 900 dosis de vacunas contra covid, pero de acuerdo con lo que informó el martes en la mañanera el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 12 millones 565 mil 350 de ellas apenas se empezaron a distribuir el miércoles 14 de julio, así como el lunes y martes de esta semana.

Considerando esta información sobre la logística, es probable que las más de 8 millones de dosis que se dijo que están en traslado salieran antier o ayer rumbo a los lugares donde se van a administrar.

Esto muestra que al menos 1 millón 50 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V estuvieron más de un mes guardadas y apenas fueron distribuidas, pues el primer embarque de 1 millón llegó el 6 de junio y el segundo con 50 mil dosis arribó el 14 de junio.

Otras de las vacunas estuvieron resguardadas entre dos semanas y 10 días como un lote de 146 mil 250 dosis de Pfizer que se recibió el 7 de julio; 2 millones de dosis de Sinovac que llegaron los días 7 y 8 de julio; 230 mil 300 vacunas de Cansino que fueron liberadas el 10 de julio, y 1 millón 948 mil 200 dosis de AstraZeneca que estaban desde el 10 de julio.

Las 5 millones 374 mil 750 vacunas restantes se entregaron a México entre el 13 y el 20 de julio. Un dato interesante es que mientras algunos lotes tardan hasta un mes en ser liberados y llegar hasta los puntos de aplicación, otros como en el caso de los últimos dos de Pfizer con 1 millón 524 mil 510 vacunas se distribuyeron en cuanto arribaron al país.

LA DIFERENCIA ENTRE VACUNAS RECIBIDAS Y APLICADAS SE AMPLIÓ DURANTE MESES

La Silla Rota ha documentado este retraso entre las vacunas que llegan al país y las que se aplican y la diferencia se ha mantenido entre el 30% y el 40%, en promedio.

En cuatro meses y medio aumentó 10 veces la cifra de vacunas rezagadas, pues el 2 de marzo había 2 millones 108 mil 340 dosis y para el 20 de julio ya eran 19 millones 729 mil 861.

Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas, dijo que el de la diferencia de dosis es un tema difícil de analizar, porque no hay datos abiertos de la vacunación y se depende de la información que da el gobierno.

"Esto apenas como que empezó a sonar mucho, pero la verdad es que esta brecha entre dosis recibidas y aplicadas se ha dado desde el inicio, empezamos de repente ya era un millón, dos, tres, ha sido gradual lo que reportan de dosis recibidas se va alejando cada vez más de las dosis aplicadas.

"Esto muy probablemente se debe a la deficiente logística de vacunación que eligió el gobierno federal, por medio de servidores de la nación y brigadas correcaminos, en lugar de utilizar la experiencia de México en campañas de vacunación", señaló.

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para la covid-19, indicó que en estas condiciones en las que está México, donde está subiendo tan rápido el número de casos y se está viendo que se llenan hospitales como el INER con jóvenes que tienen cuadros severos, se debería pensar en acelerar la vacunación de quienes tienen entre 20 y 30 años.

Señaló que es inaceptable que la información sobre la vacunación contra covid tiene que ser manejada en "un cuarto oscuro", ya que debería ser transparente.

DOSIS SIN REGISTRO EQUIVALEN A 10 DÍAS DE VACUNACIÓN COVID

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, había explicado que esta diferencia de más de 19 millones de vacunas recibidas y aplicadas se debía a lo que llamó "brecha de registro".

Señaló que se trataba de una diferencia causada por retraso en la captura de la información de las personas vacunadas y que se había ampliado porque se está inmunizando a grupos poblacionales más amplios.

En la conferencia del miércoles se aclaró que la "brecha de registro" es de 5 millones 101 mil 192 dosis, no de los más de 19 millones.

Desmentimos categóricamente la #InformaciónFalsa aparecida en algunos medios acerca de que @Birmex extravió 19 millones de vacunas contra #COVID19.



Todas las dosis que México recibe están perfectamente identificadas y es riguroso el control de distribución para ser aplicadas. pic.twitter.com/ncL2KRrRyK — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 21, 2021

Sin embargo, este dato de dosis que no se han registrado aún equivale a las vacunas que se han aplicado en los últimos 10 días, considerando que el promedio de vacunación en lo que va de julio es de 475 mil 846 dosis.

El gobierno señaló que esta brecha de más de 5 millones de dosis sin reportar todavía se debe a que no se alcanzan a capturar las papeletas en la plataforma por factores como el acceso a internet, el lugar donde se ubica la localidad en la que se vacunó y la extensión de la jornada.

Sin embargo, no especificó cómo saben que esa es la cifra de dosis aplicadas que no se han registrado, si no hay un reporte oficial de las mismas.