"Se va, se va, se va", dice AMLO sobre la reforma educativa

REDACCIÓN 19/10/2018 06:55 p.m.

El gobierno actual es un mantenido bueno para nada, por ello vamos a acabar con el régimen corrupto, acusó Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En un mitin de agradecimiento en la Gran Plaza en donde la mayoría de los asistentes eran del Partido del Trabajo, el presidente electo volvió a lanzarse, aunque sin decir nombres, contra el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En cambio, alabó a "El Bronco" y les dijo a los asistentes que en la mañana había estado con el gobernador a lo que un sector de la gente abucheó y López se apresuró a solicitar respeto

"Merece nuestro respeto él ha sido respetuoso con nosotros y nobleza obliga, y les digo una cosa ya pasó la campaña, una cosa es partido, que viene de parte, gobierno es todo partido tenemos que ir al cambio por el camino de la reconciliación de la unidad".

Y siguió contra el gobierno de Peña: Esos neoliberales, además de corruptos son muy ineficientes y la reforma va en picada con la producción de petróleo que apenas produce un millón 800 mil barriles diarios de petróleo cuando dijeron que serían para el 2018 tres millones".

Habló en términos beisboleros sobre la reforma educativa:

"Se va, se va, se va, díganle que no a esa pelota, así le va a pasar a la mal llamada reforma educativa, vamos a batear jonrón".

"No va a hacer más de lo mismo se los aseguro, no va a haber maquillaje va a ver cambio de régimen pacífico, ordenado, pero profundo, cambio radical y arrancaremos de raíz al régimen corrupto, para eso fue la lucha no es cambio de gobierno es cambio de régimen".

"Hay algunos excépticos que hasta de buena fe piensan que es imposible acabar con la corrupción en México, les aseguro, me canso ganzo, vamos a terminar con todos los privilegios en el gobierno, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".

Hizo alusión a la mayoría que tiene en el senado y la cámara de diputados que empezaron a modificar las leyes y citó algunos ejemplos como el que nadie gane más que el Presidente, además de que ganará 60 por ciento de lo que gana el Presidente Peña Nieto.

Censuró que el gobierno actual federal recaude y que sea un "gobierno mantenido y bueno para nada. Todo lo que recauda es para mantenerlo"

"Ya no habrá oficinas a diestra y siniestra, por ejemplo en el extranjero hay actualmente el programa Promexico que tiene 47 oficinas en ciudades del extranjero, trabajan ahí puros recomendados, para que sirve para nada", criticó.

López Obrador recordó las transformaciones que hará en el país, la ayuda a jóvenes, a ancianos, a familias y demás bondades que traerá su gobierno, además de acabar con lujos y corrupción.

"Se van a quedar con las ganas los que esperan que no le cumplamos al pueblo. Se van a quedar con las ganas, no les voy a decepcionar. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas", finalizó.

mlmt