Se va la luz en juicio de "El Chapo"; ¿Intentó fugarse?

Momentos antes de que iniciara una sesión más del juicio que Joaquín "El Chapo" Guzmán afronta ante la corte de Nueva York, se registró un corte de luz en el lugar.

Tras el breve momento en que imperó la obscuridad dentro de la sala de audiencias, al momento de volver la iluminación uno de los asistentes gritó "¡Se ha ido!", bromeando sobre un nuevo intento de fuga por parte de "El Chapo"; de acuerdo con una publicación del periodista Keegan Hamilton.

La red de espionaje que hundió a "El Chapo"

No obstante, -apunta Hamilton en su tuit- el capo mexicano permaneció en la sala. El hecho, ocurrido el pasado 8 de enero, provocó la risa de aquellos que se encontraban en la sala donde Guzmán Loera es juzgado por once cargos vinculados al tráfico de drogas.

Se estima que el juicio termine entre el 21 de enero y mediados de febrero.



Con el comentario sobre la "fuga" del narcotraficante "todos se rieron, excepto, quizás, los oficiales de los Estados Unidos", se lee en Twitter.

Most exciting moment was before the trial got underway this morning. The lights briefly went out, it was pitch black inside the courtroom. When the lights came back on, somebody shouted, "He's gone!" Chapo hadn't moved. Everybody laughed, except maybe the US Marshals.