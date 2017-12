UNEN FUERZAS

Se suma Romero Hicks al Frente y apoya a Anaya

Para que el proyecto de la coalición 'Por México al Frente' tenga éxito necesita como requisito fundamental la unidad interna, dice el senador panista

REDACCIÓN 22/12/2017 02:45 p.m.

Reunión a favor del Frente (Especial)

El senador Juan Carlos Romero Hicks aceptó la invitación que le formuló Ricardo Anaya para sumarse al proyecto "Por México al Frente" y a su precandidatura, después de una reunión en la que Anaya lo invitó personalmente a sumarse.

"Para que el proyecto de la coalición 'Por México al Frente' tenga éxito necesita como requisito fundamental la unidad interna. Todos los involucrados en este proyecto conjunto debemos sumarnos en una misma dirección. Ricardo Anaya me ha invitado a que me sume a este proyecto. Yo le presenté propuestas para ser incorporadas a su proyecto y al del Frente. Y también he ofrecido el compromiso de acompañarlo con toda mi experiencia para lograr el objetivo que nos une: ganar las elecciones en 2018 y así iniciar la transformación que México necesita", aseguró Juan Carlos Romero Hicks.

Por su parte, Anaya Cortés se mostró orgulloso de recibir el respaldo de un personaje del prestigio de Juan Carlos Romero Hicks, quien fue rector de la Universidad de Guanajuato, gobernador de Guanajuato, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y senador de la República, así como experto en temas internacionales, educativos y de lucha contra la corrupción.

"Reconozco la enorme generosidad del senador Juan Carlos Romero Hicks. Es para mí un honor contar con él en este proyecto. Es un hombre inteligente, preparado, honesto, que ha dado múltiples resultados en todos los cargos que ha ocupado, lo mismo en el sector académico que en el sector público. Él es un perfil fundamental para lograr la gran transformación que estamos planteando", afirmó Anaya.

